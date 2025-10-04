Rolls-Royce создал уникальный Spectre в честь любимой собаки заказчика

Rolls-Royce создал уникальный Spectre в честь любимой собаки заказчикаПроизводитель готов воплотить самые необычные пожелания своих клиентов
Автомобиль окрашен в сложную гамму тёплых кремовых тонов. Один из них был специально разработан и назван в честь Бейли, которая является помесью лабрадора и золотистого ретривера. За основу для цвета кузова дизайнеры взяли окрас шерсти на ушах собаки. Классическую продольную полосу, разделяющую цвета кузова, украсил изящный отпечаток собачьей лапы, выполненный в розово-золотистых тонах.
Но главные сюрпризы скрыты внутри салона. На создание реалистичного портрета Бейли, который стал центральным элементом интерьера, у мастеров ушло более четырёх месяцев. Ещё один отпечаток лапы, инкрустированный ценными породами дерева, разместили на передней панели. А между сиденьями заднего ряда появилась настоящая художественная работа — деревянная мозаика, изображающая саму собаку. Для её создания в технике маркетри использовали более 180 отдельных фрагментов шпона 22 натуральных оттенков. Причём мастера не применяли окрашивание или другую искусственную обработку дерева.
Этот проект стал не просто трогательным жестом, а наглядной демонстрацией безграничных возможностей по индивидуальному заказу, которые предоставляет своим клиентам специальное подразделение компании Bespoke.
«Для Rolls-Royce одна из главных радостей при работе над заказом — это возможность погрузиться в мир клиента и узнать уникальную историю. И это идеально отражено в «Spectre Bailey» — очаровательном проекте, который подтверждает, что вдохновение может прийти откуда угодно. Наша команда была невероятно рада сотрудничать с нашим постоянным клиентом и его семьёй, чтобы воплотить эту концепцию в игривой, но неподвластной времени манере, отражающей особое место, которое собака занимает в сердце его владельцев», — заявил руководитель отдела индивидуальных заказов компании Rolls-Royce Motor Cars Фил Фабр де ла Гранж.