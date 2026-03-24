Опубликовано 24 марта 2026, 13:041 мин.
«Дочка» General Motors начала выводить активы из России
Дочка GM выставила на продажу свои российские активы. На торгах выставили лот стоимостью более 3 млрд рублей. В него вошли около 24 тысяч автозапчастей и 131 транспортное средство. Продажа пройдет на Всероссийской электронной торговой площадке (ВЭТП) в формате публичного предложения. Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей.
© нейросеть
Торги проходят в рамках конкурсного производства компании «Дженерал Моторз Авто», признанной банкротом решением Арбитражного суда Москвы. Заявки принимаются с 23 марта по 19 мая.
Процедура банкротства началась после иска дилерского центра «Автолига-Запад», который потребовал от компании 1,2 млн рублей за гарантийный ремонт Cadillac Escalade. Суд удовлетворил требования, но выплата так и не последовала.
Суд поддержал дилера, отклонив доводы налоговой и прокуратуры об упущенной выгоде. Компания фактически прекратила работу после 2022 года, остановив поставки и распустив дилерскую сеть.
Ранее были названы главные недостатки кроссовера Geely Atlas с пробегом.
Источник:Агентство Бизнес Новостей
Автор:Арина Лысенко
