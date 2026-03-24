«Дочка» General Motors начала выводить активы из России

Торги проходят в рамках конкурсного производства компании «Дженерал Моторз Авто», признанной банкротом решением Арбитражного суда Москвы. Заявки принимаются с 23 марта по 19 мая.

Процедура банкротства началась после иска дилерского центра «Автолига-Запад», который потребовал от компании 1,2 млн рублей за гарантийный ремонт Cadillac Escalade. Суд удовлетворил требования, но выплата так и не последовала.

Суд поддержал дилера, отклонив доводы налоговой и прокуратуры об упущенной выгоде. Компания фактически прекратила работу после 2022 года, остановив поставки и распустив дилерскую сеть.

Ранее были названы главные недостатки кроссовера Geely Atlas с пробегом.