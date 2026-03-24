Названы главные недостатки кроссовера Geely Atlas с пробегом

По словам эксперта «За рулем» Сергея Зиновьева, основные проблемы до пробега 100 тыс. километров связаны с электрикой и электроникой. Владельцы жалуются на сбои медиасистемы и камеры кругового обзора. В сырую погоду или после мойки часто отказывает система бесключевого доступа и замок багажника. Кроме того, в рамках отзывной кампании в России устраняли дефект топливной магистрали: при температуре ниже -40°C возможно повреждение трубок, что в нескольких случаях приводило к возгоранию.

Атмосферные двигатели 2.0 (139 л.с.) и 2.4 (149 л.с.) — это модернизированные версии моторов Toyota, но ресурс их цепи ГРМ ограничен примерно 150 тыс. километров. К этому же сроку может появиться повышенный расход масла.

Турбомотор 1.8 (184 л.с.) с прямым впрыском считается более капризным. Ему противопоказан бензин АИ-92 — это может привести к выходу из строя свечей и лямбда-зондов. Среди слабых мест — топливный насос и перепускной клапан турбины. Зафиксированы случаи внезапного заклинивания двигателя, требовавшие капитального ремонта. Ресурс этого мотора оценивается в 250 тыс. километров, тогда как атмосферники могут пройти и 300 тыс. километров.

Шестиступенчатый гидроавтомат DSI575F6, который ставился на версии с моторами 2.4 и 1.8, вызывает больше всего нареканий, рассказал Зиновьев. Коробка — адаптированная версия австралийского агрегата BTR DSI-6 M11, знакомая по кроссоверам SsangYong. Она не отличается расторопностью, а ее ресурс составляет около 250 тыс. километров. Характерны сбои блока управления, из-за которых коробка начинает дергаться, что ускоряет износ.

Подвеска Geely Atlas считается достаточно живучей: на нормальных дорогах до 100 тыс. километров требуют замены лишь стойки стабилизатора и, возможно, шаровые опоры. Однако рулевая рейка и тормозные диски на некоторых машинах менялись по гарантии. Также отмечены единичные случаи заклинивания электромеханического стояночного тормоза.

