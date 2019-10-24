Машину из «Тачки на прокачку» продают дешевле подержанных Lada

Такая низкая стоимость обусловлена довольно печальным состоянием автомобиля — с момента участия в шоу прошло уже 12 лет, и за это время минивэн практически вернулся к исходному состоянию. Розово-фиолетовая краска потрескалась и облезла, салон заполнился кучей мусора, сильно повредился пластиковый обвес.

Кроме того, владелица сняла почти все, что установили во время «прокачки» автомобиля. Из доработок остались только четыре монитора с акустической системой в багажнике, подставка для ног с монитором, подсветка пола и имитация выхлопа.