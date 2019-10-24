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18:13

Машину из «Тачки на прокачку» продают дешевле подержанных Lada

За минивэн Dodge Grand Caravan 1999 года попросил всего 54 тысячи рублей

Владелица автомобиля Dodge Grand Caravan 1999 года, который «прокачали» в тюнинг-ателье Galpin Auto Sports (GAS) в последнем сезоне шоу «Тачку на прокачку», снова выставили на продажу. На этот раз его стоимость упала в два раза, до 850 долларов.

Такая низкая стоимость обусловлена довольно печальным состоянием автомобиля — с момента участия в шоу прошло уже 12 лет, и за это время минивэн практически вернулся к исходному состоянию. Розово-фиолетовая краска потрескалась и облезла, салон заполнился кучей мусора, сильно повредился пластиковый обвес.

Кроме того, владелица сняла почти все, что установили во время «прокачки» автомобиля. Из доработок остались только четыре монитора с акустической системой в багажнике, подставка для ног с монитором, подсветка пола и имитация выхлопа.

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Новому владельцу нужно будет заменить тормоза, генератор, весь контур охлаждающей системы и приводной ремень. Кроме того, на приборной панели горит ошибка по подушке безопасности, поэтому с ней также придется разобраться.

К слову, на самом деле участница «Тачки на прокачку» подавала заявку на другой автомобиль, Plymouth Grand Voyager 1998, но он был в настолько печальном состоянии, что даже тюнеры решили, что вкладывать в него деньги бессмысленно, поэтому для съемок купили этот Dodge Caravan.

Выпуск «Тачки на прокачку» с тем самым минивэном

Минивэн появляется в продаже уже не в первый раз — в прошлом году автомобиль уже пытались продать. Но тогда за машину с пробегом 120 тысяч миль (193 121 километр) попросили 1400 долларов. Видимо, несмотря на звездное прошлое, найти нового владельца оказалось не так просто, поэтому в этом году ценник на автомобиль упал в два раза, до 850 долларов.