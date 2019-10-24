Машину из «Тачки на прокачку» продают дешевле подержанных Lada

Такая низкая стоимость обусловлена довольно печальным состоянием автомобиля — с момента участия в шоу прошло уже 12 лет, и за это время минивэн практически вернулся к исходному состоянию. Розово-фиолетовая краска потрескалась и облезла, салон заполнился кучей мусора, сильно повредился пластиковый обвес.
Кроме того, владелица сняла почти все, что установили во время «прокачки» автомобиля. Из доработок остались только четыре монитора с акустической системой в багажнике, подставка для ног с монитором, подсветка пола и имитация выхлопа.
Новому владельцу нужно будет заменить тормоза, генератор, весь контур охлаждающей системы и приводной ремень. Кроме того, на приборной панели горит ошибка по подушке безопасности, поэтому с ней также придется разобраться.
К слову, на самом деле участница «Тачки на прокачку» подавала заявку на другой автомобиль, Plymouth Grand Voyager 1998, но он был в настолько печальном состоянии, что даже тюнеры решили, что вкладывать в него деньги бессмысленно, поэтому для съемок купили этот Dodge Caravan.
Минивэн появляется в продаже уже не в первый раз — в прошлом году автомобиль уже пытались продать. Но тогда за машину с пробегом 120 тысяч миль (193 121 километр) попросили 1400 долларов. Видимо, несмотря на звездное прошлое, найти нового владельца оказалось не так просто, поэтому в этом году ценник на автомобиль упал в два раза, до 850 долларов.