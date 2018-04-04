Минивэн из «Тачки на прокачку» оценили в 1400 долларов. Но ему снова нужна «прокачка»

В интернете появилось объявление о продаже минивэна Dodge Grand Caravan 1999 года, который принимал участие в съемках известной телевизионной передачи «Тачка на прокачку» (Pimp My Ride). Автомобиль с пробегом 120 тысяч миль (193 121 километр) оценили в 1400 долларов (81 тысяча рублей).

В объявлении указано, что минивэн простоял без движения более трех лет. Местами облупилась краска и поврежден пластиковый обвес. Большинство аксессуаров, установленных во время съемки шоу, после его окончания были сняты с машины. Осталась только подставка для ног c вмонтированным телевизором, блок имитации звука выхлопа, аудиосистема и пол с подсветкой.

Dodge Grand Caravan необходимо заменить тормоза, генератор, натяжной ролик, трубопровод охлаждающей жидкости и приводной ремень. Помимо этого, необходимо проверить работу подушек безопасности.

Видео с сайта dailymotion.com

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