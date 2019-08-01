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20:22

Dodge вернет клиентам по 10 долларов за каждую лошадиную силу

Скидку дадут всем покупателям моделей Charger, Сhallenger и Durango 2019 года

Американский производитель Dodge запустил акцию Dodge Power Dollars, в рамках которой сделает скидку каждому покупателю моделей Charger, Сhallenger и Durango 2019 года выпуска. Клиенты получат назад по 10 долларов за каждую лошадиную силу их автомобиля.

Таким образом, покупатели из США уже сейчас могут купить Charger Hellcat мощностью 717 лошадиных сил со скидкой в 7 170 долларов, покупателям 481-сильного Durango SRT вернут 4 810 долларов, а наибольшую скидку получат будущие владельцы 808-сильного Challenger Hellcat Redye — они сэкономят больше восьми тысяч долларов.

С первого взгляда может показаться, что таким образом производитель пытается улучшить показатели по продажам, но Dodge уверенно занимает второе по популярности место в Америке — большей любовью покупателей пользуются разве что двухдверки от Mustang. Как объяснил Тим Кунискис, отвечающий за разработку легковых автомобилей, компания просто хочет дать возможность большему количеству поклонников марки получить собственный Dodge.

«Dodge предоставил клиентам уже 485 миллионов лошадиных сил. У нас их больше, чем у какого-либо еще бренда и мы хотим поделиться ими с теми, кто давно о них мечтает, поэтому решили расширить возможности присоединиться к нам»

Да, Кунискис посчитал суммарную мощность всех «Чарджеров» и «Челленджеров», проданных с момента выпуска последних версий, а это 2006 и 2008 годы соответственно. Как он добавил в финале своей короткой речи, к концу года компания хочет достигнуть отметки в полмиллиарда лошадиных сил, и этого желания вполне достаточно для обоснования такой лояльной для клиентов акции.

Dodge Charger SRT Hellcat Widebody

В конце июля чемпион Ассоциации хот-родов Мэтт Хэйган показал свой новый драгстер, вдохновленный маслкаром Dodge Charger SRT Hellcat. Мощность 8,1-литрового двигателя достигала 11 000 лошадиных сил, с места до 545 километров в час он разгонялся за 3,8 секунды с перегрузкой в 4,0 g, а «питался» мотор нитрометаном с примесью спирта. Внешне агрегат оформили в стиле «Адской кошки» — наклеили стикеры с названием модели, а заодно наклейки, имитирующие радиаторную решетку и переднюю оптику.