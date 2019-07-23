Представлен драгстер Dodge с 11000-сильным мотором

С такой силовой установкой драгстер способен разгоняться до 545 километров в час чуть менее, чем за 3,8 секунды, перегрузка при этом составляет 4,0 g. Особенностью мотора является отсутствие системы жидкостного охлаждения – его время работы насколько мало, что он может обходится без нее.