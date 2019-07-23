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10:23

Представлен драгстер Dodge с 11000-сильным мотором

Машину для американской гоночной серии NHRA стилизовали под Charger SRT Hellcat Widebody

Двукратный чемпион NHRA (National Hot Rod Association) Мэтт Хэйган показал свой новый драгстер, вдохновленный Charger SRT Hellcat Widebody. Ключевым компонентом машины стал 8,1-литровый двигатель, который развивает 11 000 лошадиных сил и работает на ракетном топливе.

С такой силовой установкой драгстер способен разгоняться до 545 километров в час чуть менее, чем за 3,8 секунды, перегрузка при этом составляет 4,0 g. Особенностью мотора является отсутствие системы жидкостного охлаждения – его время работы насколько мало, что он может обходится без нее.

Двигатель работает на смеси, на 90 процентов состоящей из нитрометана и на 10 процентов из спирта. Преимущества такого топлива перед бензином способность вырабатывать в 2,3 раза больше энергии и сильный охлаждающий эффект при переходе от жидкого состояния в газообразное. За один заезд Funny Car сжигает до 75 литров топлива.

Funny Car и Dodge Charger SRT Hellcat Widebody

Драгстер «украсили» в стиле недавнего Dodge Charger SRT Hellcat Widebody: наклеили стикеры, имитирующие радиаторную решетку и переднюю оптику в стиле дорожного спорткара.

С пакетом Widebody Package «товарный» 717-сильный Dodge Charger SRT отличается дизайном, в частности, расширенными кузовными панелями, 20-дюймовыми дисками с покрышками Pirelli P Zero и тормозами Brembo. С таким оборудованием Charger SRT Hellcat Widebody оказался на 2,1 секунды быстрее предшественника на трехкилометровом отрезке.

Источник: Сar and Driver