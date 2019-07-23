Представлен драгстер Dodge с 11000-сильным мотором

С такой силовой установкой драгстер способен разгоняться до 545 километров в час чуть менее, чем за 3,8 секунды, перегрузка при этом составляет 4,0 g. Особенностью мотора является отсутствие системы жидкостного охлаждения – его время работы насколько мало, что он может обходится без нее.
Двигатель работает на смеси, на 90 процентов состоящей из нитрометана и на 10 процентов – из спирта. Преимущества такого топлива перед бензином – способность вырабатывать в 2,3 раза больше энергии и сильный охлаждающий эффект при переходе от жидкого состояния в газообразное. За один заезд Funny Car сжигает до 75 литров топлива.
Драгстер «украсили» в стиле недавнего Dodge Charger SRT Hellcat Widebody: наклеили стикеры, имитирующие радиаторную решетку и переднюю оптику в стиле дорожного спорткара.
С пакетом Widebody Package «товарный» 717-сильный Dodge Charger SRT отличается дизайном, в частности, расширенными кузовными панелями, 20-дюймовыми дисками с покрышками Pirelli P Zero и тормозами Brembo. С таким оборудованием Charger SRT Hellcat Widebody оказался на 2,1 секунды быстрее предшественника на трехкилометровом отрезке.