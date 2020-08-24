На продажу выставили 53-летний Dodge Charger с оригинальным золотистым кузовом

Об истории раритета почти ничего неизвестно: по данным продавца, в конце 60-х годов прошлого века его купили в штате Аризона, после чего он оказался в амбаре в Небраске, где его и обнаружили. Оттуда автомобиль перегнали в Денвер, Колорадо, где он ждет нового хозяина.

Несмотря на годы без движения и ухода, экстерьер Charger хорошо сохранился: на краске видны сколы и налет лишь по кромке крыши и на гранях выштамповок. Салон также выглядит неплохо, если не считать разодранной обивки водительского сиденья и пропавшего радио. Кроме этого, покупателю придется самостоятельно изготовить ключ от багажника.