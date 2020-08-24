На продажу выставили 53-летний Dodge Charger с оригинальным золотистым кузовом

Об истории раритета почти ничего неизвестно: по данным продавца, в конце 60-х годов прошлого века его купили в штате Аризона, после чего он оказался в амбаре в Небраске, где его и обнаружили. Оттуда автомобиль перегнали в Денвер, Колорадо, где он ждет нового хозяина.
Несмотря на годы без движения и ухода, экстерьер Charger хорошо сохранился: на краске видны сколы и налет лишь по кромке крыши и на гранях выштамповок. Салон также выглядит неплохо, если не считать разодранной обивки водительского сиденья и пропавшего радио. Кроме этого, покупателю придется самостоятельно изготовить ключ от багажника.
Фото: Craigslist
Изначально Charger был оснащен 5,2-литровым V8 и автоматической трансмиссией с индексом 727, однако в какой-то момент заводской двигатель был заменен на неизвестный. По словам продавца, загадочный мотор был изготовлен в 1973, имеет объем от 5,6 до 5,9 литра и без проблем приводит в движение 53-летний седан.
На одометре раритета числится почти 129 тысяч километров пробега, однако неизвестно, сколько автомобиль успел наездить после замены двигателя. В комплекте с Dodge Charger идет набор оригинальных ковриков, пеноматериал для ремонта сидений и даже вкладыш в бардачок.
Еще один 50-летний Dodge нашли в середине августа в одном из гаражей Нью-Йорка. Dart Swinger 1969 года выпуска сохранился даже лучше: его красный кузов не имеет ни намека на ржавчину. Виниловая крыша и черный кожаный салон также до сих пор находятся в прекрасном состоянии.