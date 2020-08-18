Идеальный Dodge Dart на 40 лет забыли в гараже

Изначально модель планировали использовать для гонок по дрэг-рейсингу. Однако по неизвестным причинам, купе так и не приняло в них участия. Под капотом модели установлен 5,6-литровый V8 мощностью 275 лошадиных сил и 461 Нм крутящего момента. В паре с оригинальным агрегатом работает трехступенчатый «автомат». До «сотни» маслкар разгоняется за шесть секунд.

В настоящий момент продавец готов расстаться с 51-летней моделью за 29 500 долларов (примерно 2 200 000 рублей по текущему курсу).