Идеальный Dodge Dart на 40 лет забыли в гараже

Найденный Dodge Dart Swinger находится в идеальном состоянии. Несмотря на более чем полувековую историю, кузов автомобиля не имеет ни намека на ржавчину. Красное лакокрасочное покрытие, как и виниловая крыша отлично сохранились еще с завода. Кроме того, многие детали кабриолета являются оригинальными и находятся в рабочем состоянии. Заменены были тормозная система, аккумулятор и бензобак.
Интерьер маслкара также выглядит неплохо. Салон оборудован черными кожаными сиденьями и штатной радиомагнитолой. По словам продавца, добиться подобного состояния автомобилю помог тот факт, что его эксплуатировали всего 12 лет. А с 1981 года Dodge находился в теплом гараже без движения. В связи с этим, пробег маслкара составляет 150 000 километров.
Изначально модель планировали использовать для гонок по дрэг-рейсингу. Однако по неизвестным причинам, купе так и не приняло в них участия. Под капотом модели установлен 5,6-литровый V8 мощностью 275 лошадиных сил и 461 Нм крутящего момента. В паре с оригинальным агрегатом работает трехступенчатый «автомат». До «сотни» маслкар разгоняется за шесть секунд.
В настоящий момент продавец готов расстаться с 51-летней моделью за 29 500 долларов (примерно 2 200 000 рублей по текущему курсу).
В середине мая в одном из гаражей города Альбукерке, США, обнаружили зеленый Dodge Charger второго поколения, сошедший с конвейера в 1968 году. Уникальности этой находке добавляет тот факт, что автомобиль находится полностью в заводской краске и имеет под капотом редкий двигатель.