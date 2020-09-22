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Видео: блогер приготовил яичницу на 717-сильном двигателе Dodge

На приготовление блюда потребовалось десять минут

Кадр из видео © albert_and_grill / Instagram
Анастасия Дубина
В инстаграм-аккаунте «Albert_and_grill» опубликовали видео, в котором продемонстрировали процесс приготовления яичницы при помощи 717-сильного HEMI V8 от Dodge.

Для приготовления блюда автор ролика использовал круглую форму для выпечки, которую разместил на верхней части 6,2-литрового HEMI V8 мощностью 717 лошадиных сил. Разбив сырое яйцо, а также добавив соль и перец, повар закрыла капот автомобиля и начала увеличивать обороты мотора.

Для достижения необходимой температуры автору потребовалось поддерживать около 4000 оборотов в течение 10 минут. По истечению времени, на месте сырого яйца получилась классическая яичница, которая, по словам автоповара оказалась вполне съедобной.

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Видео: albert_and_grill / Instagram

Получившееся блюдо блогер назвала Hellcat Egg (в переводе «Яйцо адской кошки»), в честь самого могучего двигателя американской компании. Подобным агрегатом оснащается Dodge Durango, который является самым мощным вседорожником в мире. Благодаря мотору, модель способна ускоряться до «сотни» за 3,5 секунды, а четверть мили преодолевать за 11,5 секунд.

Три года назад полицейский из австралийского города Бердсвилл пожарил яичницу на капоте своего служебного внедорожника. Процесс приготовления сняли на видео и опубликовали в Facebook на странице полицейского управления штата Квинсленд.