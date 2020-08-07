На продажу выставили девятиместный универсал Dodge 1960 года

Выставленный на продажу Dodge Polara Station Wagon сошел с конвейера в 1960 году. За свою историю американский концерн произвел менее 1768 подобных универсалов. Из них сохранилось всего лишь пять.
Несмотря на 60-летнюю историю, редкий универсал сохранился практически в идеальном состоянии. Кузов модели, окрашенный в цвет Cocoa Metallic, как и хромированные элементы дизайна, выглядит как новый, за исключением нескольких маленьких сколов и царапин. Помимо этого, экстерьер универсала украшают уникальные задние фонари, выполненные в виде реактивных двигателей.
Салон универсала, обшитый коричневой кожей, также выглядит как новый. Кроме того, интересной особенностью данной модели являются поворачивающиеся передние сидения, которые осуществляют смену ориентации в горизонтальной плоскости за счет механизмов, расположенных слева от водительского и справа от пассажирского кресел. Помимо этого, универсал оборудован третьим рядом сидений, которые позволяют разместить в автомобиле до 9 человек.
В движение Dodge Polara Station Wagon приводит 6,2-литровый бензиновый V8 мощностью 325 лошадиных сил. Агрегат модели работает в паре с трехступенчатым «автоматом». В настоящий момент торги на аукционе достигли 27 000 долларов (примерно два миллиона рублей по текущему курсу). Однако продавец редчайшего универсала планирует выручить за автомобиль от 40 000 до 55 000 долларов (примерно от трех до четырех миллионов рублей по текущему курсу).
Ранее на аукционе Gooding & Company в США выставили на продажу редчайшее купе Chrysler Ghia 1953 года выпуска. За автомобиль, который ни разу за 70 лет не реставрировался, планируют выручить 650 000 долларов (примерно 47 миллионов рублей по текущему курсу).