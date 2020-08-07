На продажу выставили девятиместный универсал Dodge 1960 года

Выставленный на продажу Dodge Polara Station Wagon сошел с конвейера в 1960 году. За свою историю американский концерн произвел менее 1768 подобных универсалов. Из них сохранилось всего лишь пять.

Несмотря на 60-летнюю историю, редкий универсал сохранился практически в идеальном состоянии. Кузов модели, окрашенный в цвет Cocoa Metallic, как и хромированные элементы дизайна, выглядит как новый, за исключением нескольких маленьких сколов и царапин. Помимо этого, экстерьер универсала украшают уникальные задние фонари, выполненные в виде реактивных двигателей.