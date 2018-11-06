Видео: сани Санта-Клауса от Dodge с компрессорным V8

Издание The Drive связалось с представителями Dodge и выяснило, что модификации подверглась widebody-версия Challenger. У автомобиля функционирует двигатель, но ездить он не может так как колеса заменили на полозья. Сани оснащены раздвоенным выхлопом, семиместным салоном и «восьмеркой» от хардкорного Redeye.