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16:51

Видео: сани Санта-Клауса от Dodge с компрессорным V8

Компания начала подготовку к рождественскому сезону

Компания Dodge начала подготовку к рождественскому сезону и опубликовала первый праздничный ролик, в котором показала компрессорные сани для Санта-Клауса. Их построили на базе маслкара Challenger c 6,2-литровым V8 мощностью 808 лошадиных сил от модификации Hellcat Redeye.

Издание The Drive связалось с представителями Dodge и выяснило, что модификации подверглась widebody-версия Challenger. У автомобиля функционирует двигатель, но ездить он не может так как колеса заменили на полозья. Сани оснащены раздвоенным выхлопом, семиместным салоном и «восьмеркой» от хардкорного Redeye.

Новую топовую версию в линейке Challenger американский производитель представил летом. Двухдверка получила доработанный двигатель от дрэгового Challenger SRT Demon и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач с усиленным гидротрансформатором. С нуля до 96 километров в час SRT Hellcat Redeye разгоняется за 3,4 секунды. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) маслкар проезжает за 10,8 секунды.

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