Dodge посвятил ролик для Super Bowl SRT-моделям и Mercedes-Benz

В ролике показаны Challenger SRT Hellcat Redeye, Charger SRT Hellcat и Durango SRT. Автомобили едут по городу, дрифтят и жгут покрышки. Самый мощный из них — 808-сильный Challenger SRT Hellcat Redeye с модернизированным двигателем от SRT Demon, расходует при разгоне 5,4 литра топлива в минуту.