Dodge посвятил ролик для Super Bowl SRT-моделям и Mercedes-Benz

Компания Dodge подготовила к финалу чемпионата по американскому футболу Super Bowl LIII рекламный ролик, посвященный «заряженным» SRT-моделям марки. Название видео — The Devil Went Down to Georgia — отсылает к месту проведения игры — арене Mercedes-Benz Stadium в городе Атланта, штат Джорджия.