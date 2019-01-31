Dodge посвятил ролик для Super Bowl SRT-моделям и Mercedes-Benz

В ролике показаны Challenger SRT Hellcat Redeye, Charger SRT Hellcat и Durango SRT. Автомобили едут по городу, дрифтят и жгут покрышки. Самый мощный из них — 808-сильный Challenger SRT Hellcat Redeye с модернизированным двигателем от SRT Demon, расходует при разгоне 5,4 литра топлива в минуту.
Видео: Dodge
Во время финала чемпионата NFL 2018 года Dodge крутил ролик, в котором использовал знаменитую речь Мартина Лютера Кинга для рекламы пикапов Ram. Однако те, кто видел ролик, восприняли его негативно, посчитав, что Dodge некорректно использовал слова Мартина Лютера Кинга о правах человека.