Прием заказов на масл-кары Dodge с V8 завершится через неделю. Навсегда

Прием заказов на масл-кары Dodge с V8 завершится через неделю. НавсегдаДвигатель Hemi на легковушках Dodge скоро уйдёт в историю
Прием заказов на масл-кары Dodge с V8 завершится через неделю. Гендиректор Dodge Тим Кунискис подтвердил CarScoops.com, что дилеры обязаны подать все заказы на Challenger и Charger 2023 модельного года до конца месяца. Топ-менеджер признал: для клиентов, которые хотят заказать мощную спецверсию, например, SRT Hellcat или Scat Pack наступило время «последнего звонка». Производство канонических масл-каров Dodge завершится до 31 декабря.
Dodge попрощался с бензиновыми купе, выпустив аж семь спецверсий. Последний масл-кар с V8 оказался самым быстрым и мощным за всю историю: двухдверка, допущенная до дорог общего пользования, развивает аж 1039 лошадиных сил! Неминуемая отставка подстегнула продажи: спрос на Dodge Challanger и Chevrolet Camaro держится на рекордных отметках.
Будущее Dodge за электрическими масл-карами: возможности «батарейных» купе продемонстрировали на примере концепта Daytona SRT. А фанаты марки уже создали онлайн-каталог, с помощью которого американцы могут в режиме реального времени найти дилеров с новыми восьмицилиндровыми масл-карами в наличии.
Через год единственным представителем семейства в США останется Ford Mustang. Модель перешла в седьмое поколение, не изменив традициям. «Голубому овалу» удалось сохранить на новых купе и кабриолетах атмосферный V8 Coyote и механическую коробку передач.