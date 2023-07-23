Прием заказов на масл-кары Dodge с V8 завершится через неделю. Навсегда

Двигатель Hemi на легковушках Dodge скоро уйдёт в историю

Прием заказов на масл-кары Dodge с V8 завершится через неделю. Гендиректор Dodge Тим Кунискис подтвердил CarScoops.com, что дилеры обязаны подать все заказы на Challenger и Charger 2023 модельного года до конца месяца. Топ-менеджер признал: для клиентов, которые хотят заказать мощную спецверсию, например, SRT Hellcat или Scat Pack наступило время «последнего звонка». Производство канонических масл-каров Dodge завершится до 31 декабря.