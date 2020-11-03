Редкий Dodge Viper от ателье Hennessey продают за 3,6 миллиона рублей

Тюнинг-ателье Hennessey Performance специализируется на технической модификации моделей. Американские тюнеры доработали 450-сильный 8,0-литровый V10 «Вайпера». В ходе модификации отдачу мотора увеличили до 500 лошадиных сил. Кроме того, установленный пакет Venom 500, который включает модернизированную систему впуска и новый софт блока управления двигателем.
23-летний Dodge Viper GTS оборудовали новым сцеплением и кастомной выхлопной системой из нержавеющей стали. Суперкар обули в разноразмерные 17-дюймовые колесные диски с резиной Michelin Pilot SX. Кузов «Вайпера» выполнен в красном цвете с черными полосами, проходящими вдоль всего суперкара. Интерьер модели также изменили в соответствии с внешним дизайном. Салон отделали черно-красной кожей, а из оснащения добавили кондиционер и CD-плеер марки Alpine.
Фото: Bring a Trailer
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Нынешний владелец приобрел суперкар в 1997 году за 66 700 долларов (примерно 5,3 миллиона рублей по текущему курсу). В настоящий момент расстаться с Dodge Viper хозяин готов за 46 000 долларов (примерно 3,6 миллиона рублей по текущему курсу).
В начале июля на Bring a Trailer выставили на продажу Dodge Viper GTS 1996 года выпуска с пробегом 59 километров. Купе, оборудованное 8,0-литровым V10 мощностью 456 лошадиных сил и 6-ступенчатой «механикой» можно было приобрести за 77 000 долларов (примерно 6 миллионов рублей по текущему курсу).