Редкий Dodge Viper от ателье Hennessey продают за 3,6 миллиона рублей

Тюнинг-ателье Hennessey Performance специализируется на технической модификации моделей. Американские тюнеры доработали 450-сильный 8,0-литровый V10 «Вайпера». В ходе модификации отдачу мотора увеличили до 500 лошадиных сил. Кроме того, установленный пакет Venom 500, который включает модернизированную систему впуска и новый софт блока управления двигателем.

23-летний Dodge Viper GTS оборудовали новым сцеплением и кастомной выхлопной системой из нержавеющей стали. Суперкар обули в разноразмерные 17-дюймовые колесные диски с резиной Michelin Pilot SX. Кузов «Вайпера» выполнен в красном цвете с черными полосами, проходящими вдоль всего суперкара. Интерьер модели также изменили в соответствии с внешним дизайном. Салон отделали черно-красной кожей, а из оснащения добавили кондиционер и CD-плеер марки Alpine.