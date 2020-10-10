Dodge Charger с 5,9-литровым дизелем продают дешевле Lada Vesta

Вместо штатного 3,5-литрового бензинового V6 мощностью 250 лошадиных сил на Dodge Charger установили 5,9-литровый дизельный мотор Cummins от пикапа Ram 2000-х годов. Отдача силовой установки составила 325 лошадиных сил (827 Нм). В паре с агрегатом работает четырехдиапазонная автоматичесая коробка передач.
Помимо этого, 13-летний Charger получил множество внешних модификаций, некоторые из которых выглядят довольно кустарно. Так, например, выхлопную систему автомобиля вывели напрямую через капот, а кузов окрасили в матовый черный цвет, который далеко не везде распределен равномерно. Кроме того, двигатель и турбину «Чарджера» покрыли ярко-зеленой краской, а также затонировали переднюю и заднюю оптику.
Расстаться с модифицированным автомобилем продавец готов за 8 тысяч долларов (примерно 612 000 рублей по текущему курсу). Примерно в эту же обойдется новая Lada Vesta в базовой комплектации. Стоимость отечественного седана с учетом всех скидок составляет 601 110 рублей.
В конце сентября в одном из гаражей США обнаружили Ford Mustang Mach 1 1969 года выпуска, который простоял взаперти около 20 лет. Перед продажей маслкар отмыли, почистили салон и выставили за 15 000 долларов (примерно 1,1 миллиона рублей). В России за эту цену можно купить новую Lada Vesta Sport.