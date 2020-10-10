Dodge Charger с 5,9-литровым дизелем продают дешевле Lada Vesta

Помимо этого, 13-летний Charger получил множество внешних модификаций, некоторые из которых выглядят довольно кустарно. Так, например, выхлопную систему автомобиля вывели напрямую через капот, а кузов окрасили в матовый черный цвет, который далеко не везде распределен равномерно. Кроме того, двигатель и турбину «Чарджера» покрыли ярко-зеленой краской, а также затонировали переднюю и заднюю оптику.