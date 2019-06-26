Dodge готовит к мировой премьере «нечто большое»

Концепт-кар Charger Widebody был представлен в марте этого года. Его построили на базе 717-сильной версии SRT Hellcat. Визуально новинку можно отличить по расширенным колесным аркам, заднему спойлеру и по аэродинамическому обвесу. Информацию о мощности пока держат в секрете, но вполне вероятно, что «широкий» Charger, как и такая же модификация Challenger, окажется быстрее обычной «адской кошки».