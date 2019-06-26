Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
19:27

Dodge готовит к мировой премьере «нечто большое»

Американский производитель масл-каров опубликовал тизер новой модели

Компания Dodge опубликовала короткий тизер новой модели, презентация которой состоится в ближайшее время. В ролике не говорится, какой именно это автомобиль, но речь идет, судя по всему, о серийной версии Charger Widebody, презентация которой состоялась в марте этого года.

В тизере компания не раскрывает никаких данных о новинке. Есть лишь слоган Something big is coming («Грядет нечто большое»), который и намекает на то, что новая модификация масл-кара Charger — именно «широкая» версия Widebody. Производитель обещал раскрыть больше информации в четверг, 27 июня.

Dodge Charger Widebody

Концепт-кар Charger Widebody был представлен в марте этого года. Его построили на базе 717-сильной версии SRT Hellcat. Визуально новинку можно отличить по расширенным колесным аркам, заднему спойлеру и по аэродинамическому обвесу. Информацию о мощности пока держат в секрете, но вполне вероятно, что «широкий» Charger, как и такая же модификация Challenger, окажется быстрее обычной «адской кошки».

Классический Charger SRT Hellcat оснащен 6,2-литровой «восьмеркой». Силовая установка позволяет седану набирать первую «сотню» за 3,7 секунды. Его максимальная скорость составляет 328 километров в час. Даже если двигатель останется без изменений, версия Widebody в любом случае будет быстрее — благодаря расширениям крыльев, Dodge смог укомплектовать автомобиль более широкими колесами, которые лучше «цепляются» за дорогу и сокращают время проезда отрезка.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...