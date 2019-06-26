Dodge готовит к мировой премьере «нечто большое»

В тизере компания не раскрывает никаких данных о новинке. Есть лишь слоган Something big is coming («Грядет нечто большое»), который и намекает на то, что новая модификация масл-кара Charger — именно «широкая» версия Widebody. Производитель обещал раскрыть больше информации в четверг, 27 июня.
Концепт-кар Charger Widebody был представлен в марте этого года. Его построили на базе 717-сильной версии SRT Hellcat. Визуально новинку можно отличить по расширенным колесным аркам, заднему спойлеру и по аэродинамическому обвесу. Информацию о мощности пока держат в секрете, но вполне вероятно, что «широкий» Charger, как и такая же модификация Challenger, окажется быстрее обычной «адской кошки».
Классический Charger SRT Hellcat оснащен 6,2-литровой «восьмеркой». Силовая установка позволяет седану набирать первую «сотню» за 3,7 секунды. Его максимальная скорость составляет 328 километров в час. Даже если двигатель останется без изменений, версия Widebody в любом случае будет быстрее — благодаря расширениям крыльев, Dodge смог укомплектовать автомобиль более широкими колесами, которые лучше «цепляются» за дорогу и сокращают время проезда отрезка.