Сбитая собака проехала 45 минут в бампере автомобиля

16-килограммовая собака породы сиба-ину по кличке Коко перебегала улицу в городе Олбани штата Нью-Йорк неподалёку от своего дома, когда её сбил серебристый Chevrolet. Водитель отвлеклась от дороги и не увидела пса, поэтому после удара в передний бампер решила, что врезалась в лежавший на дороге мяч или что-то подобное. Женщина остановилась и вышла посмотреть на свой автомобиль, но заметила только сломанный бампер. В итоге она поехала дальше — в город Роттердам. Спустя 45 минут езды, проехав около 25 километров, водитель услышала посторонние звуки и остановилась, чтобы повнимательнее рассмотреть повреждения.