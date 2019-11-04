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16:00

Сбитая собака проехала 45 минут в бампере автомобиля

Chevrolet сбил пса и 25 километров вёз его в переднем бампере

Собака была сбита автомобилем на полном ходу и застряла в переднем бампере, после чего она успела уехать в другой город, прежде чем водитель машины заподозрила неладное.

16-килограммовая собака породы сиба-ину по кличке Коко перебегала улицу в городе Олбани штата Нью-Йорк неподалёку от своего дома, когда её сбил серебристый Chevrolet. Водитель отвлеклась от дороги и не увидела пса, поэтому после удара в передний бампер решила, что врезалась в лежавший на дороге мяч или что-то подобное. Женщина остановилась и вышла посмотреть на свой автомобиль, но заметила только сломанный бампер. В итоге она поехала дальше в город Роттердам. Спустя 45 минут езды, проехав около 25 километров, водитель услышала посторонние звуки и остановилась, чтобы повнимательнее рассмотреть повреждения.

На сей раз она всё-таки заметила собаку, которая смотрела на неё из-за решётки сломанного переднего бампера. Женщина позвонила в службу спасения и за собакой приехали врачи из ближайшей ветеринарной клиники. Медики сказали, что собаке невероятно повезло отделаться лишь сломанной передней лапой обычно такие истории заканчиваются фатально. К счастью, Коко по своим габаритам идеально вписалась в передний бампер автомобиля. Теперь водителем занимается полиция, а собаке предстоит перенести несколько операций.