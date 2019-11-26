Собака угнала машину и целый час наматывала круги около дома

Как рассказала одна из местных жительниц, которая стала очевидцем этого заезда, сначала она подумала, что за рулем сидит начинающий водитель. Женщина добавила, что была уверена в том, что за рулем находится неопытный человек, который или пытается произвести на кого-то впечатление, или просто немного сошел с ума.
Однако приехавшая на место полиция выяснила, что за рулем сидел вовсе не начинающий водитель, а черный лабрадор. Его хозяин вышел из машины, не заглушив мотор и оставив собаку внутри. Каким образом лабрадору удалось включить заднюю передачу, не уточняется, но сделал он это буквально за несколько секунд. Когда водитель заметил собаку на водительском кресле, было уже поздно — машина начала ехать, из-за чего заблокировались двери.
Приехавшая полиция мало что могла сделать — двери были заблокированы, а автомобиль постоянно находился в движении. В итоге спасателям пришлось почти час наблюдать за маневрами пса, прежде чем он врезался в почтовый ящик и немного замедлился. Тогда полицейские смогли освободить лабрадора, который моментально убежал подальше от автомобиля.
В сентябре этого года похожая история произошла в Сан-Франциско — супружеская пара оставила в машине собаку, которая сумела снять хозяйский Mercedes-Benz S430 с ручника и устроить небольшое ДТП. Из-за конструктивной особенности коробки этой модели, рычаг можно перевести с режима парковки на нейтральное положение, просто сильно ударив по нему. Примерно это и сделал четвероногий угонщик — он обмотал поводок вокруг селектора и дернул его.