Собака угнала машину и целый час наматывала круги около дома

Как рассказала одна из местных жительниц, которая стала очевидцем этого заезда, сначала она подумала, что за рулем сидит начинающий водитель. Женщина добавила, что была уверена в том, что за рулем находится неопытный человек, который или пытается произвести на кого-то впечатление, или просто немного сошел с ума.

Однако приехавшая на место полиция выяснила, что за рулем сидел вовсе не начинающий водитель, а черный лабрадор. Его хозяин вышел из машины, не заглушив мотор и оставив собаку внутри. Каким образом лабрадору удалось включить заднюю передачу, не уточняется, но сделал он это буквально за несколько секунд. Когда водитель заметил собаку на водительском кресле, было уже поздно — машина начала ехать, из-за чего заблокировались двери.