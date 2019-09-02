Собака угнала «Мерседес» и устроила ДТП

Джени и Джим Блэк, хозяева Дюка, рассказали местным СМИ, что их питомец умудрился обмотать поводок вокруг рычага коробки передач и перевести его из режима парковки в нейтральное положение. Дело в том, что из-за конструктивной особенности S430 селектор может быть переведен без нажатия на педаль тормоза – достаточно сильно ударить по самому рычагу (этот вариант предусмотрен на случай необходимой буксировки автомобиля). По всей видимости, Дюку удалось воспользоваться этим методом, чтобы снять режим парковки.