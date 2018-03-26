Водители считают, что в машинах должны быть удерживающие устройства для собак

Пульс

Половина американцев не заботится о безопасности собак в машине

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26 марта 2018

Почти половина владельцев домашних животных не имеют в машине дополнительного защитного оборудования для перевозки питомцев и перевозят их на передних сиденьях. Как пишет Autoblog, такие данные были получены по итогам исследования, проведенного по заказу компании Volvo.

[Cамые странные автомобильные опции](https://motor.ru/selector/wildoptions.htm)

Cамые странные автомобильные опции

В результате опроса двух тысяч американских автовладельцев агентство Harris Interactive and Harris Poll выяснило, что 97 процентов водителей берут животных в короткие поездки. Только четверть оставляют питомцев дома, если им предстоит долгое путешествие, и столько же пристегивает их стандартными ремнями безопасности. Лишь пять процентов заявили, что в их автомобиле есть специальные встроенные удерживающие устройства для животных.

Менее половины опрошенных считают, что отсутствие встроенных удерживающих устройств для собак свидетельствует о недостаточном внимании производителя к безопасности домашних животных. Семьдесят один процент автовладельцев уверен, что таких устройств должно быть больше.

Тем временем единственным штатом, который ввел штраф за перевозку животных на коленях стали Гавайи. Наказание за такое правонарушение составляет 97 долларов (5500 рублей).

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Volvo
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