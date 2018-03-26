Половина американцев не заботится о безопасности собак в машине

Почти половина владельцев домашних животных не имеют в машине дополнительного защитного оборудования для перевозки питомцев и перевозят их на передних сиденьях. Как пишет Autoblog, такие данные были получены по итогам исследования, проведенного по заказу компании Volvo.

В результате опроса двух тысяч американских автовладельцев агентство Harris Interactive and Harris Poll выяснило, что 97 процентов водителей берут животных в короткие поездки. Только четверть оставляют питомцев дома, если им предстоит долгое путешествие, и столько же пристегивает их стандартными ремнями безопасности. Лишь пять процентов заявили, что в их автомобиле есть специальные встроенные удерживающие устройства для животных.

Менее половины опрошенных считают, что отсутствие встроенных удерживающих устройств для собак свидетельствует о недостаточном внимании производителя к безопасности домашних животных. Семьдесят один процент автовладельцев уверен, что таких устройств должно быть больше.

Тем временем единственным штатом, который ввел штраф за перевозку животных на коленях стали Гавайи. Наказание за такое правонарушение составляет 97 долларов (5500 рублей).