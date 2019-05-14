В Россию приехал «вседорожный» Renault Dokker

От обычной версии Dokker Stepway отличается пластиковым защитным обвесом по кругу, рейлингами и противотуманными фарами с хромированной окантовкой. Оснащение машины соответствует комплектации Drive — различия есть в обивке сидений, руле с отделкой кожей и декоративных вставках на передней панели. Кроме того, Dokker Stepway оборудован откидными столиками для задних пассажиров и передним подлокотником.