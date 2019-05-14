В Россию приехал «вседорожный» Renault Dokker

Renault Dokker Stepway предложат в двух модификациях: с бензиновым двигателем рабочим объемом 1,6 литра (82 лошадиных силы и 134 Нм) и дизелем 1.5 (90 сил и 200 Нм). Оба агрегата работают в паре с пятиступенчатой «механикой». Привод — передний. Цены на модель начинаются от 1 059 990 и 1 179 990 рублей соответственно.
От обычной версии Dokker Stepway отличается пластиковым защитным обвесом по кругу, рейлингами и противотуманными фарами с хромированной окантовкой. Оснащение машины соответствует комплектации Drive — различия есть в обивке сидений, руле с отделкой кожей и декоративных вставках на передней панели. Кроме того, Dokker Stepway оборудован откидными столиками для задних пассажиров и передним подлокотником.
В оснащение модели входит стальная защита картера и топливопроводов, полноразмерное запасное колесо, мидиакомплекс MediaNav 4.0 с навигацией, поддержкой Apple CarPlay и AndroidAuto, камера заднего вид, задний парктроник, кондиционер, а также подогрев передних сидений.