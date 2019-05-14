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14 мая, 18:23

В Россию приехал «вседорожный» Renault Dokker

Цены на модель начинаются от 1 059 990 рублей

Компания Renault начала принимать заказы на Dokker Stepway, впервые показанный на Московском международном автосалоне в прошлом году. Продажи модели начнутся в конце месяца. «Вседорожный» Dokker можно отличить по пластиковым накладкам кузова и хромированному декору.
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Renault Dokker Stepway предложат в двух модификациях: с бензиновым двигателем рабочим объемом 1,6 литра (82 лошадиных силы и 134 Нм) и дизелем 1.5 (90 сил и 200 Нм). Оба агрегата работают в паре с пятиступенчатой «механикой». Привод — передний. Цены на модель начинаются от 1 059 990 и 1 179 990 рублей соответственно.

От обычной версии Dokker Stepway отличается пластиковым защитным обвесом по кругу, рейлингами и противотуманными фарами с хромированной окантовкой. Оснащение машины соответствует комплектации Drive — различия есть в обивке сидений, руле с отделкой кожей и декоративных вставках на передней панели. Кроме того, Dokker Stepway оборудован откидными столиками для задних пассажиров и передним подлокотником.

В оснащение модели входит стальная защита картера и топливопроводов, полноразмерное запасное колесо, мидиакомплекс MediaNav 4.0 с навигацией, поддержкой Apple CarPlay и AndroidAuto, камера заднего вид, задний парктроник, кондиционер, а также подогрев передних сидений.

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