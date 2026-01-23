Дональд Трамп получил новый бронеавтомобиль Cadillac

Заявление о том, что президент США начал использовать новые внедорожники Cadillac, появилось в соцсетях Секретной службы. Это ведомство, традиционно входящее в структуру Минфина США, занимается охраной первого лица.

«Отличная работа нашей команды и партнеров по организации поездки президента Трампа в Давос. Мы были рады укрепить наши давние отношения с General Motors, представив эти автомобили в составе нашего парка техники для охраны», – говорится в заявлении директора Секретной службы Шона Каррана.

Публикация сопровождается фотографией внедорожника Cadillac с бронированными стеклами и укрепленными на передних крыльях флагами США и Швейцарии.

Агентство Reuters уточняет, что новые внедорожники Cadillac были достроены введены в эксплуатацию недавно. На опубликованных кадрах видны минимум две машины.

«Судя по всему, это модифицированные Cadillac Escalade, но ведомство это не подтвердило», – отмечается в сообщении Reuters.

