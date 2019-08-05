В России стартуют продажи семиместного кроссовера из Китая

Помимо DFM 580 китайский бренд представлен в России кроссовером AX7, который стоит от 1 229 000 рублей. Он комплектуется 140-сильным двигателем объемом два литра и шестидиапазонным «автоматом».

В июле стало известно, что Dongfeng приступила к выпуску двух электрических пикапов. Первый построен на базе Ruijing 6, легальной «копии» Nissan Navara, а в основу второго легла модель Rich прошлого поколения.