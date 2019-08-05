В России стартуют продажи семиместного кроссовера из Китая

Автомобиль достигает в длину 4680 миллиметров, в ширину – 1845 миллиметров, в высоту – 1715 миллиметров, а его колесная база равна 2780 миллиметрам. Пока кроссовер можно приобрести только с бензиновым «атмосферником» объемом 1,8 литра (132 силы) и пятиступенчатой механической трансмиссией. Позже в продажу поступит версия с полуторалитровым турбомотором мощностью 145 лошадиных сил, «механикой» с шестью ступенями либо вариатором CVT фирмы Punch Powerglide. Для обоих вариантов предусмотрен только передний привод.
Dongfeng DFM 580 доступен в единственной комплектации Comfort и оснащается восьмидюймовым сенсорным дисплеем, навигатором, штатным видеорегистратором, камерами кругового обзора и панорамной крышей.
Помимо DFM 580 китайский бренд представлен в России кроссовером AX7, который стоит от 1 229 000 рублей. Он комплектуется 140-сильным двигателем объемом два литра и шестидиапазонным «автоматом».
В июле стало известно, что Dongfeng приступила к выпуску двух электрических пикапов. Первый построен на базе Ruijing 6, легальной «копии» Nissan Navara, а в основу второго легла модель Rich прошлого поколения.