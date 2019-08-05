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11:56

В России стартуют продажи семиместного кроссовера из Китая

Новинка DFM 580 стала второй легковой моделью Dongfeng на российском рынке

В понедельник, 5 августа, в продажу поступил китайский среднеразмерный кроссовер Dongfeng DFM 580 с тремя рядами сидений. Цены на новинку начинаются от 1 190 000 рублей.

Автомобиль достигает в длину 4680 миллиметров, в ширину – 1845 миллиметров, в высоту – 1715 миллиметров, а его колесная база равна 2780 миллиметрам. Пока кроссовер можно приобрести только с бензиновым «атмосферником» объемом 1,8 литра (132 силы) и пятиступенчатой механической трансмиссией. Позже в продажу поступит версия с полуторалитровым турбомотором мощностью 145 лошадиных сил, «механикой» с шестью ступенями либо вариатором CVT фирмы Punch Powerglide. Для обоих вариантов предусмотрен только передний привод.

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Dongfeng DFM 580 доступен в единственной комплектации Comfort и оснащается восьмидюймовым сенсорным дисплеем, навигатором, штатным видеорегистратором, камерами кругового обзора и панорамной крышей.

Ранее Китайский научно-исследовательский центр автомобильных технологий (China Automotive Technology and Research Center) испытал новинку на прочность

Помимо DFM 580 китайский бренд представлен в России кроссовером AX7, который стоит от 1 229 000 рублей. Он комплектуется 140-сильным двигателем объемом два литра и шестидиапазонным «автоматом».

В июле стало известно, что Dongfeng приступила к выпуску двух электрических пикапов. Первый построен на базе Ruijing 6, легальной «копии» Nissan Navara, а в основу второго легла модель Rich прошлого поколения.