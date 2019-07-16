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14:46

Китайская марка Dongfeng начала выпускать электропикапы

Компания представила две «зеленых» модели

В линейке китайской марки Dongfeng появилось два электрических пикапа. Старшая модель построена на базе Ruijing 6, легальной «копии» Nissan Navara и его производных: Renault Alaskan и Mercedes-Benz X-Class. Для младшей за основу взяли модель Rich прошлого поколения.
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Dongfeng Ruijing 6 EV оснащен 120-киловаттным электромотором (163 силы и 420 Нм момента) и тяговой батареей емкостью 67,9 киловатт-часа. Заявленный запас хода на одной зарядке 402 километра по циклу NEDC. Наполнение аккумулятора от скоростного терминала до 80 процентов займет 45 минут. Максимальная скорость, которую способен развить Ruijing 6 EV, составляет 110 километров в час. Дорожный просвет — 180 миллиметров.

Одновременно с Ruijing 6 EV запущено производство более доступного Rich EV. Он создан на основе пикапа прошлого поколения, имеет дорожный просвет 185 миллиметров и оснащен батарей емкостью 62,7 киловатт-часа. Запас хода Rich EV — 305 километров, а максимальная скорость всего 100 километров в час. Электромотор внедорожника выдает 116 лошадиных сил и 290 Нм крутящего момента.

Американская Rivian тоже выпускает пикапы, но их характеристики куда более впечатляющие. Модель R1T имеет дорожный просвет 360 миллиметром, оснащена четырьмя электромоторами и способна буксировать прицеп массой до 3500 килограммов. Разгон с места до 60 миль в час (96 километров в час) у R1T занимает три секунды, а пробег без подзарядки составляет 640 километров.

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