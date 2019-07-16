Китайская марка Dongfeng начала выпускать электропикапы

Американская Rivian тоже выпускает пикапы, но их характеристики куда более впечатляющие. Модель R1T имеет дорожный просвет 360 миллиметром, оснащена четырьмя электромоторами и способна буксировать прицеп массой до 3500 килограммов. Разгон с места до 60 миль в час (96 километров в час) у R1T занимает три секунды, а пробег без подзарядки составляет 640 километров.