Американский стартап представил электрический пикап раньше Tesla

В движение Rivian R1T приводят четыре электромотора. Суммарная мощность силовой установки составляет 760 лошадиных сил и 1120 Нм крутящего момента. С места до 60 миль в час (96 километров в час) пикап разгоняется за три секунды, до 100 миль в час (160 километров в час) — менее чем за семь секунд. Запас хода на одной зарядке будет зависеть от емкости батареи (105, 135 или 180 киловатт-часов) и составит от 400 до 640 километров.