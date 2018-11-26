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26 ноября, 17:20

Американский стартап представил электрический пикап раньше Tesla

760-сильный Rivian R1T пойдет в серию в 2020 году

Американский стартап Rivian Automotive, руководят которым выходцы их McLaren и Harley-Davidson, представил свою первую модель — электрический пикап R1T. Внедорожник, серийное производство которого начнется в 2020 году, предложат по цене от 61 500 долларов (4,2 миллиона рублей по текущему курсу).

По своим габаритам Rivian R1T превзошел Mercedes-Benz X-Class: электрический пикап на 135 миллиметров длиннее и 95 шире «немца». При этом колесная база у него чуть меньше: 3075 против 3150 миллиметров. Дорожный просвет Rivian R1T составляет 360 миллиметров, глубина преодолеваемого брода — один метр. Углы въезда и съезда составляют 34 и 30 градусов соответственно, угол рампы — 26 градусов.

Tesla также планирует выпустить пикап, и даже показала ранний эскиз машины во время презентации тягача Semi. Стандартными для пикапа станут двухмоторная силовая установка, подвеска, динамически подстраивающаяся под нагрузку, автопилот и поворотная дверца грузовой платформы.

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Уникальная особенность пикапа Rivian — сквозной багажный отсек объемом 350 литров, расположенный между кабиной и грузовой платформой. Еще один багажник находится там, где у обычной машины расположен двигатель — под капотом. Его объем — 330 литров. Грузоподъемность R1T составляет 800 килограммов. Помимо этого, пикап способен буксировать прицеп массой до 3500 килограммов,

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В движение Rivian R1T приводят четыре электромотора. Суммарная мощность силовой установки составляет 760 лошадиных сил и 1120 Нм крутящего момента. С места до 60 миль в час (96 километров в час) пикап разгоняется за три секунды, до 100 миль в час (160 километров в час) — менее чем за семь секунд. Запас хода на одной зарядке будет зависеть от емкости батареи (105, 135 или 180 киловатт-часов) и составит от 400 до 640 километров.

Для защиты блока батарей днище пикапа усилено углепластиком и кевларом. R1T оснащен адаптивной пневмоподвеской, цифровой приборной панелью и информационно-развлекательной системой с сенсорным дисплеем.

Сборку пикапа наладят на бывшем заводе Mitsubishi Motors в городе Нормал в штате Иллинойс. В прошлом году Rivian выкупила его за 16 миллионов долларов. Производственная мощность предприятия — 350 000 автомобилей год. Впрочем, начальные планы Rivian скромнее: к 2025-2026 году компания намерена выпускать 50-60 тысяч автомобилей в год.

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