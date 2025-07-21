Dongfeng Mage уже в России: раскрыта цена

Под капотом у Dongfeng Mage безальтернативный турбомотор 1.5 DFM-Honda мощностью 197 лошадиных сил (305 Нм крутящего момента), разгоняющий кроссовер с места до 100 километров в час за 8,2 секунды. Пару ему составляет семиступенчатой «робот» Getrag c двойным сцеплением. Привод у Mage только передний.

Длина, ширина и высота SUV равны 4650, 1905 и 1630 миллиметров соответственно при 2775-миллиметровой колесной базе. Дорожный просвет — 202 миллиметра. В салоне установлены мультируль, цифровая «приборка» диагональю 10,25 дюйма и центральный тачскрин на 13,2 дюйма.