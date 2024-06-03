На заводах Dongfeng будут трудиться человекоподобные роботы

1,7-метровый робот с человеческими пропорциями будет помогать людям на одной из фабрик автогиганта

Китайская Dongfeng наймет андроидов для сборки машин. Dongfeng и Ubtech Technology подписали соглашение об использовании человекоподобных роботов в автопроме, пишет Car News China. В рамках сотрудничества основанная в 2012 году Ubtech предоставит своего передового робота Walker S для работы на предприятии в Лючжоу. Он будет выполнять различные задачи — от проверок качества до нанесения наклеек.