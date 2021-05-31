Dongfeng вернулась в Россию с обновленным кроссовером 580

На подходе обновленный семиместный кроссовер DFM 580. Модель, которая продавалась в России с 2019 года, но быстро покинула наш рынок, получила ряд изменений в дизайне и будет доступна с полуторалитровым турбомотором мощностью 145 лошадиных сил, вариатором и передним приводом. Цены на обновленный DFM 580 пока не объявлены.

На днях в Москве сфотографировали автовоз с шестью экземплярами DFM 580: пять из них в прежней комплектации Comfort MT, с механической коробкой передач и атмосферным двигателем объемом 1,8 литра с отдачей 132 силы, и один — в топовой комплектации и с турбомотором. Его можно узнать по рисунку дисков и иному оформлению заднего бампера.