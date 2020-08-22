Хотя большинство людей не задумываются о звуке, который издает дверь автомобиля при закрывании, автопроизводители уделяют ему довольно много внимания. Как сообщает издание Mel, звук закрывания дверей в автомобиле создают инженеры, которые добиваются того, чтобы он стал «правильным», то есть солидным хлопком без дребезга и прочих нежелательных шумов. Над этим работают специалисты по психоакустике — науке, которая изучает особенности восприятия тех или иных звуков человеком. В идеале, закрывающаяся дверь должна издавать приглушённый хлопок, внушающий владельцу автомобиля уверенность, считают инженеры. Для этого применяются материалы, поглощающие лишние звуки.
Исследования по психоакустике показывают, что звуки высокой тональности создают у людей впечатление низкого качества сборки автомобиля, поэтому звук закрывания двери должен быть как можно более низким. Вдобавок инженеры тщательно подбирают уплотнители дверей, которые также помогают избежать дребезга при закрывании и значительно смягчают касание кузова дверью. У каждой марки есть своего рода «звукоинженеры», разрабатывающие звукопоглощающие составы, которые наносят на внутреннюю поверхность панели двери. Инженеры также работают над конструкцией дверного замка, чтобы избежать лязга при закрывании, или внедряют дополнительные демпферы.