Хотя большинство людей не задумываются о звуке, который издает дверь автомобиля при закрывании, автопроизводители уделяют ему довольно много внимания. Как сообщает издание Mel, звук закрывания дверей в автомобиле создают инженеры, которые добиваются того, чтобы он стал «правильным», то есть солидным хлопком без дребезга и прочих нежелательных шумов. Над этим работают специалисты по психоакустике — науке, которая изучает особенности восприятия тех или иных звуков человеком. В идеале, закрывающаяся дверь должна издавать приглушённый хлопок, внушающий владельцу автомобиля уверенность, считают инженеры. Для этого применяются материалы, поглощающие лишние звуки.