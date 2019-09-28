Дороги в России предложили подогревать электричеством

Как сообщает RT со ссылкой на исследование специалистов из РосдорНИИ, в условиях сильных снегопадов скорость уборки снега с проезжей части оставляет желать лучшего, что существенно замедляет движение по дорогам и вызывает значительный рост числа пробок. Решить эту проблему предлагается техническим способом – путём организации так называемых тёплых дорог на основе технологии электропроводящего цементобетона. На такой поверхности снег и лёд будут быстро таять, препятствуя образованию сугробов и наледи.