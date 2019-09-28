Дороги в России предложили подогревать электричеством

Как сообщает RT со ссылкой на исследование специалистов из РосдорНИИ, в условиях сильных снегопадов скорость уборки снега с проезжей части оставляет желать лучшего, что существенно замедляет движение по дорогам и вызывает значительный рост числа пробок. Решить эту проблему предлагается техническим способом – путём организации так называемых тёплых дорог на основе технологии электропроводящего цементобетона. На такой поверхности снег и лёд будут быстро таять, препятствуя образованию сугробов и наледи.
Токопроводящий бетон дорожники предлагают укладывать как вдоль краёв проезжей части, чтобы обеспечить таяние снега с последующим оттоком воды в ливневую канализацию, так и по всей ширине проезжей части, особенно на сложных участках дороги, таких как мосты, съезды или путепроводы. Тёплый бетон будет безопасен для водителей и пешеходов: сверху его предлагается покрывать защитным слоем, а нижние слои дорожного покрытия обеспечат заземление. Вдобавок предлагается использовать альтернативные источники энергии.