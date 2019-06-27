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12:20

Москва вошла в пятерку самых пробочных городов мира

Составлен рейтинг загруженности дорог в разных странах в 2018 году

© Фото Антона Уханова, Motor.ru
Эксперты голландской компании TomTom опубликовали рейтинг загруженности дорог по итогам прошлого года. Несмотря на то, что дорожная ситуация в Москве улучшилась, столица по-прежнему входит в первую пятерку самых пробочных городов мира.
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В топ-5 городов с самыми загруженными дорогами входят Мумбаи (Индия), Богота (Колумбия), Лима (Перу), Нью-Дели (Индия), а замыкает пятерку Москва. По данным TomTom, в 2018 году уровень загруженности Московской агломерации снизился с 57 до 56 процентов по сравнению с 2017 годом.

Загруженность автомагистралей в свою очередь уменьшилась на четыре процента. В частности, на Садовом кольце за год пробки сократились 12–16 процентов, а также быстрее поехали ТТК, Никитский и Гоголевский бульвары.

TomTom Traffic Index - 152018
Мумбаи, Индия65 процентов
Богота, Колумбия63 процента
Лима, Перу58 процентов
Нью-Дели, Индия58 процентов
Москва, Россия56 процентов
Стамбул, Турция53 процента
Мехико, Мексика52 процента
Ресифи, Бразилия49 процентов
Бухарест, Румыния48 процентов
Санкт-Петербург, Россия47 процентов
Киев, Украина46 процентов
Дублин, Ирландия45 процентов
Лодзь, Польша44 процента

Всего рейтинг включает 403 города в 56 странах на шести континентах. В список, помимо Москвы, попали четыре российских города. Это Санкт-Петербург на 12 строчке, Новосибирск на 16-й с показателем загруженности в 44 процента, Екатеринбург на 38-й (27 процентов) и Нижний Новгород на 78-й (32 процента).

Источник: TomTom.com
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