Москва вошла в пятерку самых пробочных городов мира

В топ-5 городов с самыми загруженными дорогами входят Мумбаи (Индия), Богота (Колумбия), Лима (Перу), Нью-Дели (Индия), а замыкает пятерку Москва. По данным TomTom, в 2018 году уровень загруженности Московской агломерации снизился с 57 до 56 процентов по сравнению с 2017 годом.

Загруженность автомагистралей в свою очередь уменьшилась на четыре процента. В частности, на Садовом кольце за год пробки сократились 12–16 процентов, а также быстрее поехали ТТК, Никитский и Гоголевский бульвары.