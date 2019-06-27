Москва вошла в пятерку самых пробочных городов мира

В топ-5 городов с самыми загруженными дорогами входят Мумбаи (Индия), Богота (Колумбия), Лима (Перу), Нью-Дели (Индия), а замыкает пятерку Москва. По данным TomTom, в 2018 году уровень загруженности Московской агломерации снизился с 57 до 56 процентов по сравнению с 2017 годом.
Загруженность автомагистралей в свою очередь уменьшилась на четыре процента. В частности, на Садовом кольце за год пробки сократились 12–16 процентов, а также быстрее поехали ТТК, Никитский и Гоголевский бульвары.
|TomTom Traffic Index - 15
|2018
|Мумбаи, Индия
|65 процентов
|Богота, Колумбия
|63 процента
|Лима, Перу
|58 процентов
|Нью-Дели, Индия
|58 процентов
|Москва, Россия
|56 процентов
|Стамбул, Турция
|53 процента
|Мехико, Мексика
|52 процента
|Ресифи, Бразилия
|49 процентов
|Бухарест, Румыния
|48 процентов
|Санкт-Петербург, Россия
|47 процентов
|Киев, Украина
|46 процентов
|Дублин, Ирландия
|45 процентов
|Лодзь, Польша
|44 процента
Всего рейтинг включает 403 города в 56 странах на шести континентах. В список, помимо Москвы, попали четыре российских города. Это Санкт-Петербург на 12 строчке, Новосибирск – на 16-й с показателем загруженности в 44 процента, Екатеринбург – на 38-й (27 процентов) и Нижний Новгород – на 78-й (32 процента).