Дорого, но интересно: на корейские авто KGM установили новые цены

Опубликовано 06 февраля 2026, 18:371 мин.
Дорого, но интересно: на корейские авто KGM установили новые ценыНо солидные скидки пока действуют
Motor выяснил новые российские цены на корейские автомобили KGM. KGM, то есть бывший SsangYong, — это единственный корейский производитель автомобиль, продукцию которого можно официально купить на российском рынке. Редакция журнала Motor выяснила, что локальный дистрибьютор бренда провёл корректировку цен.
© KGM
KGM Tivoly
- для машин 2024 года больше недоступна базовая версия City, поэтому линейку теперь открывает Dream за 3 145 000 рублей, учитывая 250 000 прямой скидки;
- самый дешёвый вариант 2025 года стоит 2 990 000 — это комплектация City, но прямых скидок нет.
KGM Korando
- из экземпляров 2024 года остался только топовый — Icon AWD за 4 310 000 рублей, из которых нужно вычесть 250 000 прямого дисконта;
- машины 2025 года есть во всех вариантах, включая стартовый City стоимостью 3 145 000 рублей за минусом 250 000 выгоды, которую предоставляет компания.
KGM Torres
- из гаммы 2024 года также исчезла модификация City, поэтому теперь наиболее бюджетное исполнение — это Dream по цене 4 615 000 рублей, но есть скидка — 450 000.
- у машин 2025 года City сохранилась, а её ценник — 4 210 000, из которых следует вычесть 300 000 дисконта.
KGM Rexton
- в продаже есть только варианты 2024 года по минимальной цене 5 890 000 рублей, но офис вдобавок готов дать 300 000 скидки.
Несмотря на то, что дисконты и выгоды на новые автомобили резко сократились на российском рынке, многие бренды все еще сохранили маркетинговые программы. Подробнее о том, какие машины можно купить с хорошей скидкой в 2026 году — в материале Motor.