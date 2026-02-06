Дорого, но интересно: на корейские авто KGM установили новые цены

KGM Torres

из гаммы 2024 года также исчезла модификация City, поэтому теперь наиболее бюджетное исполнение — это Dream по цене 4 615 000 рублей, но есть скидка — 450 000.

у машин 2025 года City сохранилась, а её ценник — 4 210 000, из которых следует вычесть 300 000 дисконта.

KGM Rexton

в продаже есть только варианты 2024 года по минимальной цене 5 890 000 рублей, но офис вдобавок готов дать 300 000 скидки.

Несмотря на то, что дисконты и выгоды на новые автомобили резко сократились на российском рынке, многие бренды все еще сохранили маркетинговые программы. Подробнее о том, какие машины можно купить с хорошей скидкой в 2026 году — в материале Motor.