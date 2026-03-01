Стало известно, сколько россиян имеют легковые авто старше 10 лет

«На долю автомобилей, произведенных в 2015 году или ранее (больше 10 лет назад), приходится 69% от общей численности парка. Соответственно, оставшиеся 31% - это машины, которые имеют год выпуска с 2016-го и позже (до 10 лет включительно). Таковых в начале нынешнего года было зарегистрировано 14,72 млн единиц», – говорится в публикации.

Детальный анализ возрастной структуры автопарка показывает: на «свежие» машины (до 3 лет) приходится всего 7,9% — это 3,7 млн экземпляров. Автомобили в возрасте 4−7 лет (выпуск 2019−2022 годов) занимают долю в 13,2% (6,3 млн шт.). Еще 9,9% или 4,7 млн машин находятся в возрастной категории 8−10 лет. Общее количество легковых автомобилей в России на начало 2026 года достигло 47,5 млн единиц.

