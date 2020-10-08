Посмотрите, как разваливается болид во время дрэг-заезда

Четвертьфинальная гонка проходила в рамках чемпионате Camping World Drag Racing Series в классе Top Fuel. Эта категория предусматривает заезды специальных дрэгстеров, мощность которых превышает 10 000 лошадиных сил. Болиды соревнуются на специально построенных треках, на которых порой развивают скорость более 500 километров в час. В связи с этим подобные соревнования часто заканчиваются серьезными авариями.
В представленном заезде принимала участие 32-летняя гонщица Лия Прюэтт. В настоящий момент неизвестно, что спровоцировало аварию, однако сразу после старта можно заметить, как болид несколько раз уводит влево, после чего дрэгстер буквально взлетает над трассой и разваливается пополам. Задняя часть машины, где располагается кокпит с пилотом и двигатель, сделав оборот в воздухе, приземляется обратно на асфальт.
В полете гонщица успевает выпустить тормозные парашюты, поэтому развалившийся болид несколько метров по инерции протаскивает по трассе, после чего машина останавливается. Несмотря на страшную, на первый взгляд аварию, женщина смогла самостоятельно покинуть уничтоженный болид, показав, что с ней все в порядке. По ее словам, спасением своей жизни она обязана безопасной конструкции дрэгстера и расположением шасси. В то же время, пилот призвала всех дрэг-рейсеров всегда быть готовыми к риску.
Два года назад во время дрэг-заездов произошла еще одна серьезная авария. На автодроме Gateway Motorsports Park в Мэдисон, штат Иллинойс, удалось спасти дрэгстер на базе Chevrolet Chevelle образца 1969 года. У машины не раскрылся тормозной парашют, и остановить ее удалось только с помощью страховочной сетки.