Посмотрите, как разваливается болид во время дрэг-заезда

Четвертьфинальная гонка проходила в рамках чемпионате Camping World Drag Racing Series в классе Top Fuel. Эта категория предусматривает заезды специальных дрэгстеров, мощность которых превышает 10 000 лошадиных сил. Болиды соревнуются на специально построенных треках, на которых порой развивают скорость более 500 километров в час. В связи с этим подобные соревнования часто заканчиваются серьезными авариями.

В представленном заезде принимала участие 32-летняя гонщица Лия Прюэтт. В настоящий момент неизвестно, что спровоцировало аварию, однако сразу после старта можно заметить, как болид несколько раз уводит влево, после чего дрэгстер буквально взлетает над трассой и разваливается пополам. Задняя часть машины, где располагается кокпит с пилотом и двигатель, сделав оборот в воздухе, приземляется обратно на асфальт.