«Горячие» универсалы Mercedes-AMG и Porsche сравнили в гонке по прямой

«Заряженные» универсалы Porsche Panamera Turbo Sport Turismo и Mercedes-AMG E 63 S сравнили в гонке по прямой на дистанциях в четверть мили (402 метра) и в полмили (804 метра). Ролик с заездом размещен на канале издания Auto Express на YouTube.

Обе модели оснащены системами полного привода. «Мерседес» комплектуется четырехлитровым битурбо мотором V8, отдача которого составляет 612 лошадиных сил. Porsche также комплектуется «восьмеркой», но ее мощность равняется 550 лошадиным силам.

Видео пользователя Auto Express с youtube.com

В декабре 2017 года британское издание CarWow сравнило универсал Mercedes-AMG E 63 S с Dacia Logan MCV. Модели сравнили в гонке по прямой, а также на торможении.

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