Дрэговый Rolls-Royce с каркасом и креплением для шампанского выставили на продажу

На продажу выставили построенный на трубчатом шасси дрэгстер, рама которого скрыта кузовными панелями седана Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года. Машину продают в Норвегии по цене 890 000 крон, что эквивалентно примерно 93 000 евро.

Внутри машины установлены четыре кресла, обшитые кожей. В задней части салона дрэгстера также находится крепление под бутылку шампанского и пару фужеров.

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем V8 производства General Motors с приводным нагнетателем. Рабочий объем агрегата составляет 462 кубических дюйма, что эквивалентно 7,57 литра. Отдача мотора не называется.

В объявлении указано, что к настоящему моменту машина проехала 100 километров.

В январе на продажу в США выставили дрифт-кар, построенный на базе лимузина Rolls-Royce Silver Shadow II 1979 года выпуска. Машину оснастили интеркулерром, установленном на переднем бампере, а также выведенным на переднее крыло выпуском. Автомобиль продали за 11 000 долларов.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?