Видео: американцы построили гиперкар с крутящим моментом 8800 Нм

Руководитель проекта Drako GTE уверяет, что на разработку и доводку гиперкара было потрачено почти десять лет. Городстью создателей является система активного управления вектором тяги, разработанная на Нюрбургринге: распределение крутящего момента на каждом колесе может корректироваться более 1000 раз в секунду. Пока Drako не приводит динамические характеристики новинки, рассекретив лишь максимальную скорость — 332 километра в час.
Электрокар рассчитан на четырёх пассажиров, и конструкцией предусмотрено место для багажа. Запас хода на одной зарядке пока не обнародован: известна лишь ёмкость аккумуляторной батареи — 90 киловатт-часов. Шасси гиперкара поставляется компанией Fisker, подвеску закупают у фирмы Öhlins, а тормоза — у Brembo. В зависимости от предпочтений владельца, Drako GTE может комплектоваться 20-дюймовыми колёсами с шинами Michelin Pilot Sport 4S или 21-дюймовым комплектом с гоночной резиной Michelin Pilot Sport Cup 2s.
Drako Motors планирует выпустить всего 25 гиперкаров GTE в фиксированных комплектациях по цене в 1 миллион 250 тысяч долларов. Приём заказов уже начался, а первые поставки начнутся в 2020 году.