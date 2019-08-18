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14:59

Видео: американцы построили гиперкар с крутящим моментом 8800 Нм

Четырёхмоторный электромобиль Drako GTE дебютировал в США на Автомобильной неделе

© Drako
Калифорнийский стартап Drako презентовал электрический гиперкар GTE, созданный в сотрудничестве с фирмой Fisker. Четырёхдверное купе приводят в движение четыре синхронных электромотора с постоянным магнитом — по одному на каждое колесо — суммарной мощностью в 1217 лошадиных сил. Пиковый крутящий момент «с колёс» достигает 8800 Нм.

Руководитель проекта Drako GTE уверяет, что на разработку и доводку гиперкара было потрачено почти десять лет. Городстью создателей является система активного управления вектором тяги, разработанная на Нюрбургринге: распределение крутящего момента на каждом колесе может корректироваться более 1000 раз в секунду. Пока Drako не приводит динамические характеристики новинки, рассекретив лишь максимальную скорость — 332 километра в час.

Электрокар рассчитан на четырёх пассажиров, и конструкцией предусмотрено место для багажа. Запас хода на одной зарядке пока не обнародован: известна лишь ёмкость аккумуляторной батареи — 90 киловатт-часов. Шасси гиперкара поставляется компанией Fisker, подвеску закупают у фирмы Öhlins, а тормоза — у Brembo. В зависимости от предпочтений владельца, Drako GTE может комплектоваться 20-дюймовыми колёсами с шинами Michelin Pilot Sport 4S или 21-дюймовым комплектом с гоночной резиной Michelin Pilot Sport Cup 2s.

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Drako Motors планирует выпустить всего 25 гиперкаров GTE в фиксированных комплектациях по цене в 1 миллион 250 тысяч долларов. Приём заказов уже начался, а первые поставки начнутся в 2020 году.

Источник: Road & Track