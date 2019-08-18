Видео: американцы построили гиперкар с крутящим моментом 8800 Нм

Руководитель проекта Drako GTE уверяет, что на разработку и доводку гиперкара было потрачено почти десять лет. Городстью создателей является система активного управления вектором тяги, разработанная на Нюрбургринге: распределение крутящего момента на каждом колесе может корректироваться более 1000 раз в секунду. Пока Drako не приводит динамические характеристики новинки, рассекретив лишь максимальную скорость — 332 километра в час.