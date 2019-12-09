Видео: парный дрифт на суперкарах в центре Петербурга

Оба автомобиля имеют карбоновый кузов, схожую внешность, но разную начинку. Оранжевый суперкар получил 7,6-литровый «атмосферник» мощностью 600 лошадиных сил, а синий — 6,2-литровый компрессорный LT4, выдающий 700 сил.

Это не первый раз, когда гонщики выступают на «Фланкерах» — в конце апреля Цареградцев и Кабаргин вывезли суперкары на Байкал, где устроили парный дрифт по льду на скорости 246 километров в час в рамках фестиваля «Байкальская Миля».

Источник: ddKaba / Youtube