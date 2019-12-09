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16:59

Видео: парный дрифт на суперкарах в центре Петербурга

За рулем суперкаров Flanker F сидели Аркадий Цареградцев и Сергей Кабаргин

Анастасия Дубина
Российские гонщики Аркадий Цареградцев и Сергей Кабаргин подрифтили по центру Санкт-Петербурга на суперкарах собственной разработки. Ролик о том, как это происходило опубликован на YouTube-канале ddKaba.

Машины построены в Санкт-Петербурге под руководством Кабаргина в мастерской команды Evil Empire. Автомобили созданы на платформе Chevrolet Corvette, а внешне они напоминают датские суперкары Zenvo — права на использование внешности были получены от руководства марки. Дороги города на время съемок дублей перекрывала ГИБДД.

Оба автомобиля имеют карбоновый кузов, схожую внешность, но разную начинку. Оранжевый суперкар получил 7,6-литровый «атмосферник» мощностью 600 лошадиных сил, а синий — 6,2-литровый компрессорный LT4, выдающий 700 сил.

Это не первый раз, когда гонщики выступают на «Фланкерах» — в конце апреля Цареградцев и Кабаргин вывезли суперкары на Байкал, где устроили парный дрифт по льду на скорости 246 километров в час в рамках фестиваля «Байкальская Миля».

Источник: ddKaba / Youtube