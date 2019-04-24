Лёд. Мотоциклы. Полный газ

Двухметровый Дмитрий Хитров в щегольских солнечных очках полирует лёд Байкала за рулем хотрода Plymouth 1929 года с таким видом, будто делал это всю жизнь. Крыши у этого монстра просто нет (я про Плимут), равно как и крышки капота. Блестящие килограммы крепежных изделий ожидаешь увидеть где угодно, только не в шинах винтажного родстера. Впечатлен даже Шон Джордан, американский судья бонневильских гонок, принявший приглашение приехать на Байкал.
В воздухе — звуки рок-н-ролла, в небе солнце и воздушный шар, вокруг — самая разнообразная колесная техника, которая не должна была вообще оказаться бок о бок, а тем более на льду Байкала.
Шины ощетинились болтами, пилоты раздобыли такую экипировку, в которой ненадолго можно и в открытый космос.
Здесь все удивительно, но удивляешься почему-то не тем вещам, которые происходят впервые (и непонятно, как они стали реальностью). Сбивает с толку отсутствие какого-либо напряжения и тревоги на лицах и в разговорах участников.
Фразы вернувшихся с квалификационных заездов вроде «была пробуксовка после ста восьмидесяти, пришлось отлавливать» произносятся примерно как «эти орешки я взял на кассе по акции».
Участников на первый раз набралось не так уж и мало. Одни только Fine Custom Mechanics чего стоят — знаменитое российское кастом-ателье в последние годы ездит на озеро Бонневиль, как на работу и успешно выступает в заездах со своими проектами. На счету их команды FCM Racing Team два мировых рекорда скорости.
Один из них установлен на мотоцикле Puncher CR на базе «Урала». Разумеется, он здесь. Но главное — в «Байкальской миле» участвовал и новый трехколесник URAL Bonny 3W, которому поездка на Неделю Скорости в Бонневилле только предстоит в августе 2019 года. Его разогнали до 156 километров в час. Эта скорость не шокирует, пока не представишь себя в низкой посадке прячущимся за обтекатель от ледяного ветра над этими узкими колесами, оставляющими белесые борозды во льду.
Да уж, разгоняться на современном мотоцикле в полностью заводской спецификации с АБС как-то спокойнее… Но ведь и скорости выше! Быстрее всех был пилот иркутской команды «Байкальский разлом» Александр Рудич на Suzuki GSXR100 — 249,272 км/ч!
Он поучаствовал в установлении еще одного рекорда. У вас сейчас сожмутся… Ладно, шутки в сторону. На буксире у Suzuki лыжник Алексей Куканов разогнался до 197 километров в час. Ста. Девяноста. Семи. На лыжах. Не знаем, каково ему было, но это новый мировой рекорд по скийорингу — виду спорта, в котором лыжники едут за мотоциклом на тросе.
Четырехколесная техника в меньшинстве. Зато какая! Команда Evil Empire привезла на Байкал суперкары Flanker F, построенные на платформе Корветов. И если вы сейчас задаетесь вопросом «что это, черт возьми, за переднемоторные Zenvo?!», то вы правы — дизайн действительно сделан по мотивам датских суперкаров, и с разрешения Zenvo Automotive. Знаменитые дрифтеры Сергей Кабаргин и Аркадий Цареградцев выставили «Фланкеры» в парный дрифт на скорости 246 км/ч.
Еще один мастер езды боком — Георгий Чивчян, интерконтинентальный чемпион по дрифту версии FIA — в этот раз не дрифтовал, а вывел на старт ГАЗ-21, «Волгу», известную по участию в последнем ралли Монте-Карло. Правда самую высокую скорость показала его напарница по экипажу Татьяна Елисеева — 156,576 км/ч.
И вообще, представлять «Байкальскую милю» собранием суровых мужиков в погоне за странными рекордами будет не совсем верно. Дамы здесь давали прикурить иным пилотам-мужчинам. Новая звезда Дакара, чемпионка мира по ралли-рейдам Анастасия Нифонтонова выступила на электрическом мотоцикле MIG V, спроектированном студенческой командой EMP Polytech из Москоского Политеха. Чемпионка России по кольцевым мотогонкам и рекордсменка Бонневилля Наталия Любимова выступала за упомянутую FCM Racing Team, Ольга Федорова — за команду кастом-ателье Garage 13.
Да-да, единичные кастомизированные мотоциклы по числу едва ли уступали заводским. А ведь кто-то считает, что их место — на подиумах выставок. Но это не так. Например, команда Power Laboratory из Краснодара привезла мотоцикл HMS Dreadnought на базе Triumph Rocket III Roadster, модицифированный специально для участия в заездах на льду.
Даже если все участники и рекорды проходят по категории «из ряда вон», кое-что выбивается даже из этого фона. Например, заезд самого юного участника, девятилетнего Ярослава Карпушина из команды Yakhnich Motorsport. Он выбрал короткую дистанцию в 1/8 мили, но успел разогнать спортивный Kawasaki kx65 до 99 километров в час.
Из поднятого облака снега на горизонте появляется знакомый силуэт. Это же Shortcut команды OKAN Racing! Его пилотирует Антон Волков, прошлым летом выступавший в монокубке DK Racing Cup, в котором принял участие наш редактор Александр Тычинин. Теперь же Антон дрифтует по заснеженному льду, протирая шипами задние крылья своего Шортката насквозь. Он тоже выезжал на дистанцию в милю. Наверно больше из любопытства — передаточные числа в коробке Шортката едва ли подобраны для рекордов скорости. Тем не менее, планка в 170 километров в час на машине без лобового стекла (зато с наклейкой Мотора!) взята.
Но зрителей Антон Волков впечатлил не этим заездом. Он — чемпион России по стант-райдингу, и на Байкал привез свои Triumph и Kawasaki, на которых может делать абсолютно всё. Например, ехать по кругу, стоя на баке спиной вперед, и при этом жонглировать кеглями? — спросите вы. Да, именно это он и делал! Эффект, произведенный на зрителей, трудно переоценить. Например, один-там-редактор Мотора немедленно записался в мотошколу Волкова.
Кстати, зря я упомянул, что однажды нас учили дрифтовать на Дастерах в зимней школе вождения Renault. Или не зря. Так или иначе, уже через пять минут Антон вел Duster, на котором я приехал из Улан-Удэ, в управляемом заносе. Благо, места на льду хватает, чтобы дрифтовать хоть на БелАзе.
Система стабилизации в Дастере «честная», полностью отключаемая, а за межосевую муфту я не переживал — узел, доставшийся кроссоверу от Nissan Murano, выдерживает все, что посылает ему жизнь в России.
Дилер Renault в Улан-Удэ выдал мне не просто Duster, а мою любимую версию с двухлитровым мотором, полным приводом и на «ручке». На такой хоть на бездорожье, хоть в путешествие. У меня же получилось и то, и другое. От Улан-Удэ до Максимихи, где прошла «Байкальская Миля», дорога лежит через перевал (не самый простой), а дальше по отличному шоссе с прекрасными видами. Путь занимает чуть меньше четырех часов.
Я легко проехал его на Дастере, а в дни фестиваля кайфовал от ощущения, что все эти раскисшие весенние дороги и сугробы не имеют на мои планы ни малейшего влияния.
Не покидало ощущение, будто смотришь новый сезон хорошего сериала. Дело в том, что на Дастере я никогда не ездил просто так, из пункта Аптека в пункт Библиотека. Вместо этого у нас были вылазки в «Большой каньон» Узбекистана, карельский дрифт, самые невероятные уголки Румынии и даже Атласские горы и пустыня Сахара в Марокко. Всякий раз Duster не то что не подвел — он даже нигде не пострадал. На нашем с ним совместном счету нет ни одной перегретой муфты и тем более оторванного бампера.
И к слову о сериалах. Разумеется, у «русского Бонневиля» будет продолжение. Ждать осталось меньше года.