Лёд. Мотоциклы. Полный газ

Система стабилизации в Дастере «честная», полностью отключаемая, а за межосевую муфту я не переживал — узел, доставшийся кроссоверу от Nissan Murano, выдерживает все, что посылает ему жизнь в России.

Дилер Renault в Улан-Удэ выдал мне не просто Duster, а мою любимую версию с двухлитровым мотором, полным приводом и на «ручке». На такой хоть на бездорожье, хоть в путешествие. У меня же получилось и то, и другое. От Улан-Удэ до Максимихи, где прошла «Байкальская Миля», дорога лежит через перевал (не самый простой), а дальше по отличному шоссе с прекрасными видами. Путь занимает чуть меньше четырех часов.