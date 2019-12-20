Российских водителей начнут проверять на алкоголь по ускоренной схеме

На сегодняшний день сотрудники Госавтоинспекции могут ориентироваться на несколько признаков возможного алкогольного или наркотического опьянения. Это запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица или поведение, которое не соответствует обстановке.

Если выявлен хотя бы один из них, то водителю предлагают пройти проверку с помощью алкотестера, причем только в присутствии понятых, при обязательной видеосъемке и заполнении соответствующих бумаг. В зависимости от того, какой результат выдаст устройство, автомобилиста либо отпускают, либо направляют на медосвидетельствование.