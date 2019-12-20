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11:42

Российских водителей начнут проверять на алкоголь по ускоренной схеме

Сотрудники ГИБДД будут предлагать автомобилистам пройти экспресс-тест

© Антон Уханов, Мотор.Ру
Лиза Будрина
МВД разработало проект поправок, которые в ближайшее время планируется внести в правила освидетельствования водителей на наличие спирта и наркотических веществ в организме. Нововведение предполагает использование экспресс-тестов для предварительной проверки даже тех людей, у которых нет явных признаков опьянения. У водителей же будет право отказаться от этой процедуры без последствий.

На сегодняшний день сотрудники Госавтоинспекции могут ориентироваться на несколько признаков возможного алкогольного или наркотического опьянения. Это запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица или поведение, которое не соответствует обстановке.

Если выявлен хотя бы один из них, то водителю предлагают пройти проверку с помощью алкотестера, причем только в присутствии понятых, при обязательной видеосъемке и заполнении соответствующих бумаг. В зависимости от того, какой результат выдаст устройство, автомобилиста либо отпускают, либо направляют на медосвидетельствование.

В скором времени будет введена новая предварительная проверка, которая займет всего несколько минут. Она предполагает использование бесконтактного детектора алкоголя (определяет пары спирта в выдыхаемом воздухе) и портативного бумажного наркотеста (выявляет содержание наркотических веществ в слюне). Однако прохождение экспресс-теста не будет обязательным, а отказ от него не накажут.