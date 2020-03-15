Электронные ассистенты вождения предложили сначала заслужить

Американские эксперты из Страхового института дорожной безопасности США (IIHS) опубликовали свод рекомендаций по безопасному использованию электронных ассистентов вождения в современных автомобилях. По их мнению, люди стали слишком сильно полагаться на технологии активной безопасности, что порой приводит к потере контроля и дорожно-транспортным происшествиям. IIHS считает, что все электронные системы должны основываться на принципе совместного управления и учитывать безусловный приоритет водителя в любых действиях. Кроме того, полагают специалисты, ассистенты должны иметь встроенные ограничения, которые не позволят использовать их в тех условиях, когда это может быть небезопасно.
По словам президента IIHS Дэвида Харки, системы должны быть спроектированы так, чтобы водители активно участвовали в управлении. Более того — он предлагает сделать так, чтобы водители сначала заслужили помощь электронных ассистентов. Например, если водитель недостаточно безопасно управлял автомобилем самостоятельно, ему нужно сначала усовершенствовать свои навыки. Но если он будет внимателен и осторожен, то получит возможность использовать электронные системы в полной мере. Правда, для этого производителям придётся обеспечить автомобилям способность оценивать поведение водителя.