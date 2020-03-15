Электронные ассистенты вождения предложили сначала заслужить

Американские эксперты из Страхового института дорожной безопасности США (IIHS) опубликовали свод рекомендаций по безопасному использованию электронных ассистентов вождения в современных автомобилях. По их мнению, люди стали слишком сильно полагаться на технологии активной безопасности, что порой приводит к потере контроля и дорожно-транспортным происшествиям. IIHS считает, что все электронные системы должны основываться на принципе совместного управления и учитывать безусловный приоритет водителя в любых действиях. Кроме того, полагают специалисты, ассистенты должны иметь встроенные ограничения, которые не позволят использовать их в тех условиях, когда это может быть небезопасно.