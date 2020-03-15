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18:00

Электронные ассистенты вождения предложили сначала заслужить

Люди слишком сильно полагаются на технологии активной безопасности

Александр Пономарев
Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) выпустил рекомендации по использованию электронных ассистентов вождения, которые должны заставить водителей вести себя более рассудительно.

Американские эксперты из Страхового института дорожной безопасности США (IIHS) опубликовали свод рекомендаций по безопасному использованию электронных ассистентов вождения в современных автомобилях. По их мнению, люди стали слишком сильно полагаться на технологии активной безопасности, что порой приводит к потере контроля и дорожно-транспортным происшествиям. IIHS считает, что все электронные системы должны основываться на принципе совместного управления и учитывать безусловный приоритет водителя в любых действиях. Кроме того, полагают специалисты, ассистенты должны иметь встроенные ограничения, которые не позволят использовать их в тех условиях, когда это может быть небезопасно.

По словам президента IIHS Дэвида Харки, системы должны быть спроектированы так, чтобы водители активно участвовали в управлении. Более того он предлагает сделать так, чтобы водители сначала заслужили помощь электронных ассистентов. Например, если водитель недостаточно безопасно управлял автомобилем самостоятельно, ему нужно сначала усовершенствовать свои навыки. Но если он будет внимателен и осторожен, то получит возможность использовать электронные системы в полной мере. Правда, для этого производителям придётся обеспечить автомобилям способность оценивать поведение водителя.