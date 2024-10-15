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Опубликовано 15 октября 2024, 13:06
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Большинство россиян боятся беспилотных машин, показал опрос

Остальные уверены, что до выпуска на дороги их как следует протестируют и научат всему
Только четверть россиян не боится беспилотных автомобилей. 75 процентов признались, что с опасением относятся к автономным машинам и искусственному интеллекту, пишет «Комсомольская правда», приводя результаты собственного опроса. В нем приняли участие 3,5 тысячи человек. Около четверти респондентов — 23 процента — заявили, что готовы пересесть на такси или автобус без водителя и ждут, когда такой транспорт выпустят на дороги.
Большинство россиян боятся беспилотных машин, показал опрос
© Кристина Кормилицына / РИА Новости
Мария Руцкая

Оставшиеся два процента участников опроса пока не определились, как относиться к беспилотным машинам.

Те же, кто не доверяет электронике, отметили, что их пугают «бездушность» беспилотников, неспособность предугадывать поведение живых водителей, которые ездят «резко и непредсказуемо». Другой участник опроса без подробностей отметил, что садиться в машину без водителя страшно.

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В конце сентября автономные грузовики без водителя за рулем выпустили на трассу М-11 «Нева». Впрочем, человек в кабине пока есть, но он пересел на пассажирское сиденье и контролирует работу систем оттуда. Кроме этого, за каждой машиной следят из центра управления.

Власти верят, что беспилотными в России в обозримом будущем станут и легковушки. В массы машины без водителя пойдут не раньше, чем через пять-семь лет, считает министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. Сейчас над таким транспортом работают несколько компаний: «Яндекс», КамАЗ, МАДИ, КБ «Аврора», «Иннополис» и НПО «Старлайн».

Источник:КП
Автор:Мария Руцкая
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