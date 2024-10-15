Большинство россиян боятся беспилотных машин, показал опрос

Остальные уверены, что до выпуска на дороги их как следует протестируют и научат всему

Только четверть россиян не боится беспилотных автомобилей. 75 процентов признались, что с опасением относятся к автономным машинам и искусственному интеллекту, пишет «Комсомольская правда», приводя результаты собственного опроса. В нем приняли участие 3,5 тысячи человек. Около четверти респондентов — 23 процента — заявили, что готовы пересесть на такси или автобус без водителя и ждут, когда такой транспорт выпустят на дороги.