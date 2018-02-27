В Калифорнии разрешили тестировать беспилотники без водителя

Власти Калифорнии разрешил испытания на дорогах штата беспилотников без водителей. Новые правила, разработанные департаментом автотранспорта, позволят компаниям, получившим разрешение, вывести на дороги автономные машины без руля, педалей и боковых зеркал. Об этом сообщает The Verge.

«Это важный шаг в развитии технологий автономного управления, — заявил директор Департамента Жан Шиомото — Безопасность — наша основная забота, поэтому мы хотим работать с теми производителями, кто уже готов к тестированию полностью автономных транспортных средств».

Беспилотник General Motors

Новые нормативные акты вступят в силу 2 апреля текущего года. С этого момента компании смогут подавать заявки на три типа разрешений: тестирование беспилотников с водителем, без водителя и введение в эксплуатацию автономных транспортных средств. На сегодняшний день тестированием беспилотников в Калифорнии занимаются более 50 компаний. Всего на дорогах штата ездит порядка 300 автономных машин.

Ранее сообщалось, что новые правила испытаний беспилотников вступят в силу только в середине 2018 года. Помимо разрешения, испытатели должны предоставить информацию о том, где и когда они планируют проводить тесты, сколько раз человек вмешивался в управление беспилотником и какие технические новшества внедрены в тестовые прототипы. Помимо этого, в январе местные власти выдали разрешение на использование цифровых регистрационных знаков.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?