В России введут федеральный рейтинг качества автошкол

В России введут федеральный рейтинг качества автошколДоступ к рейтингу будет свободным для россиян
Законопроект, которому предстоит пройти еще два чтения в Госдуме, внесет поправки в закон «О безопасности дорожного движения». Систему оценки автошкол разработает МВД. В числе рассматриваемых критериев — количество аварий, участниками которых стали выпускники, и доля сдавших экзамен с первого раза.
Единый федеральный рейтинг повысит конкуренцию между школами, а следовательно, и повысит качество подготовки водителей, сказал замглавы МВД Игорь Зубов. Ранее в самих автошколах проект закона раскритиковали, отметив, что связи между аварийностью и качеством их работы нет.
По данным министерства, в прошлом году только 14 процентов кандидатов в водители сдавали практический экзамен с первой попытки. Всего в России действует порядка 7,5 тысячи автошкол, из них около шести тысяч обучают на права категории B.
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