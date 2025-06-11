В России введут федеральный рейтинг качества автошкол

Законопроект, которому предстоит пройти еще два чтения в Госдуме, внесет поправки в закон «О безопасности дорожного движения». Систему оценки автошкол разработает МВД. В числе рассматриваемых критериев — количество аварий, участниками которых стали выпускники, и доля сдавших экзамен с первого раза.

Единый федеральный рейтинг повысит конкуренцию между школами, а следовательно, и повысит качество подготовки водителей, сказал замглавы МВД Игорь Зубов. Ранее в самих автошколах проект закона раскритиковали, отметив, что связи между аварийностью и качеством их работы нет.