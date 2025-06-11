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Опубликовано 11 июня 2025, 12:05
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В России введут федеральный рейтинг качества автошкол

Доступ к рейтингу будет свободным для россиян
В России появится федеральный рейтинг автошкол. Госдума 10 июня приняла в первом чтении законопроект об оценке качества работы автошкол, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на базу нижней палаты. Рейтинг с данными школ планируют публиковать на специальном сайте, который будут постоянно обновлять. Там можно будет как узнавать подробности о учреждениях, так и оставлять отзывы об их работе.
В России введут федеральный рейтинг качества автошкол
© Максим Блинов / РИА Новости
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Законопроект, которому предстоит пройти еще два чтения в Госдуме, внесет поправки в закон «О безопасности дорожного движения». Систему оценки автошкол разработает МВД. В числе рассматриваемых критериев — количество аварий, участниками которых стали выпускники, и доля сдавших экзамен с первого раза.

Единый федеральный рейтинг повысит конкуренцию между школами, а следовательно, и повысит качество подготовки водителей, сказал замглавы МВД Игорь Зубов. Ранее в самих автошколах проект закона раскритиковали, отметив, что связи между аварийностью и качеством их работы нет.

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По данным министерства, в прошлом году только 14 процентов кандидатов в водители сдавали практический экзамен с первой попытки. Всего в России действует порядка 7,5 тысячи автошкол, из них около шести тысяч обучают на права категории B.

В мае АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Granta для начинающих водителей. На конвейер вернулась специальная модификация с оборудованным рабочим местом инструктора, с дублирующими педалями тормоза и сцепления, а также отдельным зеркалом заднего вида. Стоит такая Гранта 1 079 000 рублей.

Источник:Коммерсантъ
Автор:Мария Руцкая
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#Россия