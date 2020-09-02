За российскими дорогами начнут следить летающие беспилотники

На сайте госкомпании «Автодор» сообщается, что оборудованные камерами аппараты будут мониторить дорогу в течение полугода. Три раза в неделю, в утренние и вечерние часы пик, они будут кружить по заданному маршруту над первой секцией трассы М-4 – с 82-го по 203-й километр. В ходе полета аппараты будут подниматься на высоту до 200 метров.

На компьютер диспетчера будут поступать не все данные с камер. Программное обеспечение беспилотников, испытанное в 2018 году, умеет самостоятельно распознавать нештатные ситуации и нарушения ПДД – например, движение задним ходом или остановку в неположенном месте.