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12:00

Картель отправил партию наркотиков дилерам Ford

Тот случай, когда слово «дилер» можно трактовать по-разному

Преступники не испытывают трудностей с поиском творческих способов контрабанды наркотиков, однако в данном случае кто-то ошибся с логистикой, в результате чего крупная партия метамфетамина из Мексики оказалась в руках канадских дилеров автомобильной марки Ford.
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Как мы регулярно узнаём из новостей, возможности американских наркокартелей по транспортировке наркотиков через несколько государственных границ, увы, почти безграничны. Но одна довольно крупная партия метамфетамина из Мексики недавно оказалась совсем не у того адресата. Кто-то из контрабандистов по ошибке отправил наркотики общей стоимостью в 4,5 миллиона долларов дилерам – но не тем, которым они обычно предназначаются, а почему-то автомобильным. В результате 13 дилеров Ford в восточной Канаде внезапно получили 180 килограммов «мета».

Сотрудники четырёх дилерских центров «Форд», которые занимаются осмотром поступивших к ним с завода новых автомобилей, вдруг обнаружили в багажниках нескольких седанов Ford Fusion дополнительные запасные колёса. Заинтересовавшись неожиданной находкой, они нашли в шинах пакеты с метамфетамином. Сотрудники дилеров позвонили в полицию, а те связались с канадским представительством Ford, чтобы поинтересоваться логистической цепочкой и найти поставщиков.

Оказалось, что в девяти из 14 автомобилей, которые поступили в тот же день в 13 дилерских центров Ford в Канаде, были спрятаны наркотики. Всего было конфисковано 180 килограммов чистого метамфетамина, стоимость которых, по оценкам полицейских, составила минимум 4,5 миллиона долларов. Все снабжённые наркотиками седаны приехали на одном и том же поезде с мексиканского завода «Форд» в Эрмосильо. Детективы подозревают в контрабанде крупнейший в Мексике картель «Синалоа», но почему «мет» достался дилерам Ford, остаётся для полиции загадкой.

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