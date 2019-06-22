Картель отправил партию наркотиков дилерам Ford

Оказалось, что в девяти из 14 автомобилей, которые поступили в тот же день в 13 дилерских центров Ford в Канаде, были спрятаны наркотики. Всего было конфисковано 180 килограммов чистого метамфетамина, стоимость которых, по оценкам полицейских, составила минимум 4,5 миллиона долларов. Все снабжённые наркотиками седаны приехали на одном и том же поезде с мексиканского завода «Форд» в Эрмосильо. Детективы подозревают в контрабанде крупнейший в Мексике картель «Синалоа», но почему «мет» достался дилерам Ford, остаётся для полиции загадкой.