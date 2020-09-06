Во время проведения масштабной операции по борьбе с наркотиками в американском штате Массачусетс был задержан житель города Холиок. 41-летний Кори Тейлор перевозил в фургоне около 62 килограммов марихуаны, но полицейским представился курьером службы FedEx и сообщил, что просто доставляет заказ для клиента по имени Хуан и понятия не имеет, что находится в шести мешках в кузове. Офицеры не поверили ему и арестовали, однако суд отпустил Тейлора под залог, после чего он бесследно исчез. Как показало расследование, торговец наркотиками оказался коллекционером спорткаров: издание Carscoops сообщает, что у него в гараже нашли 37 довольно интересных автомобилей.