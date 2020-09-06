Во время проведения масштабной операции по борьбе с наркотиками в американском штате Массачусетс был задержан житель города Холиок. 41-летний Кори Тейлор перевозил в фургоне около 62 килограммов марихуаны, но полицейским представился курьером службы FedEx и сообщил, что просто доставляет заказ для клиента по имени Хуан и понятия не имеет, что находится в шести мешках в кузове. Офицеры не поверили ему и арестовали, однако суд отпустил Тейлора под залог, после чего он бесследно исчез. Как показало расследование, торговец наркотиками оказался коллекционером спорткаров: издание Carscoops сообщает, что у него в гараже нашли 37 довольно интересных автомобилей.
Старая пожарная часть в центре Холиока, которой формально владеет мать преступника, обнаружили восемь Toyota Supra Mk4, три Nissan GT-R, пять BMW M3 E46 в редких цветах, три BMW M3 E92 (один из которых — Lime Rock Edition), три Nissan Skyline R34, два из которых окрашены в фиолетовый цвет, Honda S2000, Mitsubishi Lancer Evolution, а также много других культовых спорткаров. Ещё восемь «экзотических автомобилей» полиция нашла в другом месте, но подробностей об этом не сообщается. Дома у Тейлора также обнаружили более миллиона долларов наличными и 24 единицы огнестрельного оружия. Теперь владелец коллекции спорткаров объявлен в розыск.