Будущих водителей заставят сдавать тест на наркотики

Законопроект уже подготовлен Минздравом России по поручению президента. Если сейчас будущего водителя могут отправить на анализы к наркологу только в случае «выявления симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению ТС», то в новой редакции эту оговорку уберут и обследование станет обязательным для всех.

Сейчас для получения водительского удостоверения категорий A, B и М нужно пройти терапевта, офтальмолога, психиатра и психиатра-нарколога. Из наркологического диспансера нужно принести справку о том, что человек не состоит там на учете. Также терапевт по своему усмотрению может направить человека к неврологу, который, в свою очередь, может направить на электроэнцефалографию (тестирование активности головного мозга). Водителям грузовиков, помимо этого, нужно проходить осмотр у ЛОРа, а посещение невролога для них — обязательное условие.