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13:20

Будущих водителей заставят сдавать тест на наркотики

Стоимость такого тестирования — 3-4 тысячи рублей

В ближайшем будущем появится еще один обязательный анализ для получения водительского удостоверения — будущим водителям придется сдавать тест на употребление наркотиков. Сейчас стоимость такого теста составляет 3-4 тысячи рублей, а сдавать его нужно только в том случае, если человек хочет получить разрешение на владение оружием.
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Законопроект уже подготовлен Минздравом России по поручению президента. Если сейчас будущего водителя могут отправить на анализы к наркологу только в случае «выявления симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению ТС», то в новой редакции эту оговорку уберут и обследование станет обязательным для всех.

Сейчас для получения водительского удостоверения категорий A, B и М нужно пройти терапевта, офтальмолога, психиатра и психиатра-нарколога. Из наркологического диспансера нужно принести справку о том, что человек не состоит там на учете. Также терапевт по своему усмотрению может направить человека к неврологу, который, в свою очередь, может направить на электроэнцефалографию (тестирование активности головного мозга). Водителям грузовиков, помимо этого, нужно проходить осмотр у ЛОРа, а посещение невролога для них — обязательное условие.

По словам экспертов, технических проблем возникнуть не должно — лаборатории справятся с объемом, а стоимость тестов на наркотики окупит использование оборудования. При этом, как пишет «Коммерсант», многие эксперты переживают, что подобное нововведение только увеличит стоимость «липовых» справок, а завкафедрой психологии Казанского медицинского университета считает, что тестирование избыточно — по его мнению, наличие в крови человека алкоголя или наркотических веществ не указывает на то, что у человека зависимость и он может сесть за руль в состоянии опьянения.

Это не первый раз, когда список обязательных к посещению врачей для водителей пытаются расширить за счет нарколога. В 2012 году был внесен соответствующий законопроект. Помимо включения теста на наркотики в список обязательных, было предложение запрещать тем, у кого в крови обнаружат следы психотропов, повторно сдавать экзамен в ГАИ в течение полугода. Тогда проект прошел первое чтение, но после этого завис в ожидании поправок от правительства.

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