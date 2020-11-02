Кроссовер DS 3 Crossback обзавелся «модной» версией

Так, плетеная обивка сидений синего цвета из нескольких видов ткани соткана на фабрике в департаменте Арьеж. Её дополняют вставки из искусственной замши и красная прострочка. Также у DS3 появились алюминиевые педали и отделанный кожей руль. Помимо них, в стандартное оснащение кроссовера вошли матричные светодиодные фары, мультимедиа DS Connect Nav с сенсорным дисплеем на 10,3 дюйма, парковочный ассистент и эксклюзивный кошелёк из линейки Marcia от Ines de la Fressange Paris и DS Automobiles.