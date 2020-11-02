Кроссовер DS 3 Crossback обзавелся «модной» версией

«Элегантный и стильный» DS 3 Crossback Inеs de la Fressange Paris предложат только в чернильно-синем цвете Ink Blue в сочетании с черной крышей Perla Nera Black и окрашенными в оттенок красного Ines Red корпусами боковых зеркал и центральными колпачками 18-дюймовых колес. В отделке салона кроссовера, по словам производителя, использованы уникальные материалы, разработанные совместно DS Automobiles и Ines de la Fressange Paris.
Так, плетеная обивка сидений синего цвета из нескольких видов ткани соткана на фабрике в департаменте Арьеж. Её дополняют вставки из искусственной замши и красная прострочка. Также у DS3 появились алюминиевые педали и отделанный кожей руль. Помимо них, в стандартное оснащение кроссовера вошли матричные светодиодные фары, мультимедиа DS Connect Nav с сенсорным дисплеем на 10,3 дюйма, парковочный ассистент и эксклюзивный кошелёк из линейки Marcia от Ines de la Fressange Paris и DS Automobiles.
Вседорожник DS3 Crossback Inеs de la Fressange можно заказать с электрической силовой установкой E-Tense, бензиновыми моторами 1.2 PureTech (130 или 155 сил) или 130-сильным дизелем 1.5 BlueHDi 130 в паре с восьмидиапазонным автоматом. Общий тираж спецверсии составит 1500 экземпляров. Первые поставки запланированы на январь следующего года.